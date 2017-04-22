На Красном проспекте образовалась большая пробка из-за дорожных работ (фото)

Пробка на Красном проспекте
Пробка на Красном проспекте


22 апреля на подъезде к пл. Калинина в Новосибирске из-за установки разделительных ограждений образовалась гигантская пробка.


Скорость движения на Красном проспекте во время дорожных работ — около 5 км/ч
Скорость движения на Красном проспекте во время дорожных работ — около 5 км/ч


По наблюдению корреспондента, 22 апреля около 14:00 транспорт встал в пробке на Красном проспекте, между «Гагаринской» и «Заельцовской» в направлении пл. Калинина. Движение идет лишь по двум полосам, так как дорожники устанавливают разделительные ограждения.


На Красном проспекте образовалась большая пробка из-за дорожных работ (фото)


По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке — около 5 км/ч.


C понедельника, как сообщили в пресс-центре мэрии, движение транспорта будет сужено на улице Дачной из-за канализационных работ. 

Анна Богданова
Фото Марии Морсиной, сервис страницы Яндекс.Пробки

Прочтений: 1897
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (26)26
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено