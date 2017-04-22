На Красном проспекте образовалась большая пробка из-за дорожных работ (фото)

Пробка на Красном проспекте





22 апреля на подъезде к пл. Калинина в Новосибирске из-за установки разделительных ограждений образовалась гигантская пробка.







Скорость движения на Красном проспекте во время дорожных работ — около 5 км/ч





По наблюдению корреспондента, 22 апреля около 14:00 транспорт встал в пробке на Красном проспекте, между «Гагаринской» и «Заельцовской» в направлении пл. Калинина. Движение идет лишь по двум полосам, так как дорожники устанавливают разделительные ограждения.











По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения на этом участке — около 5 км/ч.







C понедельника, как сообщили в пресс-центре мэрии, движение транспорта будет сужено на улице Дачной из-за канализационных работ.