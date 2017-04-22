В Шерегеше прошел массовый спуск лыжниц в купальниках (фото)

Массовый спуск лыжников в Шерегеше





В Шерегеше завершился массовый спуск лыжников и сноубордистов в купальниках, в котором приняли участие новосибирцы.





Погода во время спуска доходила до +20 градусов на солнце





Как отмечают спортсмены, в этом году особенно повезло с погодой.





Участникам массового спуска в купальниках в этом году повезло с погодой





По наблюдениям корреспондента, температура в тени — около +10 градусов, на солнце столбик термометра доходит до +20.





Массовый спуск в купальниках в Шерегеше





В спуске приняли участие около 1500 человек. По словам организаторов, в этом году, возможно, будет установлен очередной рекорд по массовости спуска в купальных костюмах.





В этом году в массовом спуске в купальниках приняли участие около 1500 человек







Как рассказал председатель оргкомитета Богдан Диденко, во время мероприятия склон охранялся полицией, в небе барражировал вертолет.





Участники массового спуска в купальниках в Шерегеше





По наблюдению корреспондента, традиционно в спуске принимали участие в основном молодые девушки, которые, по их словам, специально к мероприятию «приготовили фигуру и загар».





Шерегеш, апрель 2017





Туристы уже не впервые приезжают в Шерегеш на тематические мероприятия. В начале апреля на горнолыжном курорте лыжники и сноубордисты спустились в карнавальных костюмах.

