В Шерегеше прошел массовый спуск лыжниц в купальниках (фото)

Массовый спуск лыжников в Шерегеше
Массовый спуск лыжников в Шерегеше


В Шерегеше завершился массовый спуск лыжников и сноубордистов в купальниках, в котором приняли участие новосибирцы.


Погода во время спуска доходила до +20 градусов на солнце
Погода во время спуска доходила до +20 градусов на солнце


Как отмечают спортсмены, в этом году особенно повезло с погодой.


Участникам массового спуска в купальниках в этом году повезло с погодой
Участникам массового спуска в купальниках в этом году повезло с погодой


По наблюдениям корреспондента, температура в тени — около +10 градусов, на солнце столбик термометра доходит до +20.


Массовый спуск в купальниках в Шерегеше
Массовый спуск в купальниках в Шерегеше


В спуске приняли участие около 1500 человек. По словам организаторов, в этом году, возможно, будет установлен очередной рекорд по массовости спуска в купальных костюмах.


В этом году в массовом спуске в купальниках приняли участие около 1500 человек
В этом году в массовом спуске в купальниках приняли участие около 1500 человек


Как рассказал председатель оргкомитета Богдан Диденко, во время мероприятия склон охранялся полицией, в небе барражировал вертолет.


Участники массового спуска в купальниках в Шерегеше
Участники массового спуска в купальниках в Шерегеше


По наблюдению корреспондента, традиционно в спуске принимали участие в основном молодые девушки, которые, по их словам, специально к мероприятию «приготовили фигуру и загар».


Шерегеш, апрель 2017
Шерегеш, апрель 2017


Туристы уже не впервые приезжают в Шерегеш на тематические мероприятия. В начале апреля на горнолыжном курорте лыжники и сноубордисты спустились в карнавальных костюмах

Дмитрий Косенко
Фото автора (1, 2, 4), Кирилла Лазарева (3, 5–7)

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