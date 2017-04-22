В Шерегеше прошел массовый спуск лыжниц в купальниках (фото)
В Шерегеше завершился массовый спуск лыжников и сноубордистов в купальниках, в котором приняли участие новосибирцы.
Как отмечают спортсмены, в этом году особенно повезло с погодой.
По наблюдениям корреспондента, температура в тени — около +10 градусов, на солнце столбик термометра доходит до +20.
В спуске приняли участие около 1500 человек. По словам организаторов, в этом году, возможно, будет установлен очередной рекорд по массовости спуска в купальных костюмах.
Как рассказал председатель оргкомитета Богдан Диденко, во время мероприятия склон охранялся полицией, в небе барражировал вертолет.
По наблюдению корреспондента, традиционно в спуске принимали участие в основном молодые девушки, которые, по их словам, специально к мероприятию «приготовили фигуру и загар».
Туристы уже не впервые приезжают в Шерегеш на тематические мероприятия. В начале апреля на горнолыжном курорте лыжники и сноубордисты спустились в карнавальных костюмах.
Дмитрий Косенко
Фото автора (1, 2, 4), Кирилла Лазарева (3, 5–7)