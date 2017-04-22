У памятника Ленину собрался народ с гвоздиками (фото)
22 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложил цветы к памятнику вождя на пл. Ленина.
По наблюдениям корреспондента, в церемонии приняли участие около 30 человек.
Мэр и его помощники, держа красные флаги, поднесли корзину гвоздик к памятнику Владимиру Ленину. 22 апреля — 147-я годовщина со дня его рождения.
Кроме того, по традиции 22 апреля, в день рождения Ленина, в Новосибирске так же, как и по всей стране, проходит общегородской субботник. Губернатор уже открыл его на Михайловской набережной. Мэр планирует поучаствовать в субботнике на набережной и монументе Славы.
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова
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