У памятника Ленину собрался народ с гвоздиками (фото)

Мэр возложил цветы к памятнику Ленину
Мэр возложил цветы к памятнику Ленину


22 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложил цветы к памятнику вождя на пл. Ленина.


Около 30 человек с красными гвоздиками собрались на пл. Ленина
Около 30 человек с красными гвоздиками собрались на пл. Ленина


По наблюдениям корреспондента, в церемонии приняли участие около 30 человек.


Мэр Новосибирска отметил годовщину со дня рождения Ленина
Мэр Новосибирска отметил годовщину со дня рождения Ленина


Мэр и его помощники, держа красные флаги, поднесли корзину гвоздик к памятнику Владимиру Ленину. 22 апреля — 147-я годовщина со дня его рождения.


22 апреля — 147-я годовщина со дня рождения Ленина, которому установлен памятник в центре города
22 апреля — 147-я годовщина со дня рождения Ленина, которому установлен памятник в центре города


Кроме того, по традиции 22 апреля, в день рождения Ленина, в Новосибирске так же, как и по всей стране, проходит общегородской субботник. Губернатор уже открыл его на Михайловской набережной. Мэр планирует поучаствовать в субботнике на набережной и монументе Славы.

Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова

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