У памятника Ленину собрался народ с гвоздиками (фото)

Мэр возложил цветы к памятнику Ленину





22 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть возложил цветы к памятнику вождя на пл. Ленина.







Около 30 человек с красными гвоздиками собрались на пл. Ленина





По наблюдениям корреспондента, в церемонии приняли участие около 30 человек.





Мэр Новосибирска отметил годовщину со дня рождения Ленина





Мэр и его помощники, держа красные флаги, поднесли корзину гвоздик к памятнику Владимиру Ленину. 22 апреля — 147-я годовщина со дня его рождения.







22 апреля — 147-я годовщина со дня рождения Ленина, которому установлен памятник в центре города





Кроме того, по традиции 22 апреля, в день рождения Ленина, в Новосибирске так же, как и по всей стране, проходит общегородской субботник. Губернатор уже открыл его на Михайловской набережной. Мэр планирует поучаствовать в субботнике на набережной и монументе Славы.