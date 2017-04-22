Памятник Александру III на набережной промыли струей воды (фото)
22 апреля в Новосибирске проходит городской субботник — на набережной уборка началась с мойки памятника Александру III.
Около 10:00, по наблюдениям корреспондента, несколько рабочих поднялись на лестницу и с помощью специального оборудования помыли памятник Александру III в парке «Городское начало».
На субботнике, который проходит на Михайловской набережной, побывал губернатор Владимир Городецкий.
Также в уборке территории приняли участие представители правительства области, общественные организации.
Напомним, в Новосибирске традиционно субботник проходит 22 апреля. Как он проходил в предыдущие годы, вы можете прочитать в нашем недавнем репортаже.
Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова
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