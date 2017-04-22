Памятник Александру III на набережной промыли струей воды (фото)

На Михайловской набережной начался общегородской субботник
На Михайловской набережной начался общегородской субботник


22 апреля в Новосибирске проходит городской субботник — на набережной уборка началась с мойки памятника Александру III.


Памятник Александру III помыли 22 апреля
Памятник Александру III помыли 22 апреля


Около 10:00, по наблюдениям корреспондента, несколько рабочих поднялись на лестницу и с помощью специального оборудования помыли памятник Александру III в парке «Городское начало».


Сотрудники городских служб моют памятник Александру III на набережной
Сотрудники городских служб моют памятник Александру III на набережной


На субботнике, который проходит на Михайловской набережной, побывал губернатор Владимир Городецкий.


Памятник Александру III на набережной промыли струей воды (фото)


Также в уборке территории приняли участие представители правительства области, общественные организации.


22 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник
22 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник


На набережной в уборке территории принимают участие представители правительства области
На набережной в уборке территории принимают участие представители правительства области


Субботник на Михайловской набережной
Субботник на Михайловской набережной


Напомним, в Новосибирске традиционно субботник проходит 22 апреля. Как он проходил в предыдущие годы, вы можете прочитать в нашем недавнем репортаже.

Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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