Памятник Александру III на набережной промыли струей воды (фото)

На Михайловской набережной начался общегородской субботник





22 апреля в Новосибирске проходит городской субботник — на набережной уборка началась с мойки памятника Александру III.







Памятник Александру III помыли 22 апреля





Около 10:00, по наблюдениям корреспондента, несколько рабочих поднялись на лестницу и с помощью специального оборудования помыли памятник Александру III в парке «Городское начало».





Сотрудники городских служб моют памятник Александру III на набережной





На субботнике, который проходит на Михайловской набережной, побывал губернатор Владимир Городецкий.









Также в уборке территории приняли участие представители правительства области, общественные организации.







22 апреля в Новосибирске проходит общегородской субботник





На набережной в уборке территории принимают участие представители правительства области





Субботник на Михайловской набережной





Напомним, в Новосибирске традиционно субботник проходит 22 апреля. Как он проходил в предыдущие годы, вы можете прочитать в нашем недавнем репортаже.

