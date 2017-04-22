Сотни новосибирцев устроили ночные танцы в библиотеках (фото)

В ГПНТБ на «Библионочь» собрались около 1000 человек, утверждают организаторы





С 21 на 22 апреля в Новосибирске прошла ежегодная акция «Библионочь», в которой приняли участие больше тысячи новосибирцев, в рамках мероприятия прошли: шахматные турниры, костюмированные балы и велосипедные заезды.





На каждом этаже в ГПНТБ для посетителей организовали лекции и мастер-классы





«Сегодня в ГПНТБ СО РАН в "Библионочи" приняло участие больше 1000 человек. Активность была на всех этажах», — рассказал заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов.







Сотрудники ГПНТБ провели экскурсии для участников «Библионочи»





Ежегодная акция «Библионочь» проходила в ГПНТБ с 17:00 до 22:00. На всех этажах библиотеки были организованы тематические мероприятия. На втором этаже прошла «Фотосушка» — фотографы повесили свои работы на общей веревке, затем любой желающий мог забрать не только свою, но и любую понравившуюся.







В рамках «Библионочи» посетители прослушали лекции и поучаствовали в мастер-классах





Также в рамках мероприятия прошел арт-квест, когда посетители прошли вместе с героем по графическим листам. Реставраторы провели мастер-класс по ремонту книг. Одним из самых массовых мероприятий стал шахматный турнир на 10 досках. На втором этаже прошел костюмированный бал, организованный клубом «Отражение».







Клуб «Отражение» провел костюмированный бал





«Все закончилось велопробегом, посвященным проекту строительства в Новосибирске настоящих удобных велодорожек. Мы вместе с движением "Привет, велосипед!" и Алексеем Куницыным — всего 20 велосипедистов — поднялись и прокатились по второму этажу библиотеки. Сделали два почетных круга», — рассказал Антон Веселов.







Во время «Библионочи» читатели увидели редкие книги





«Библионочь» прошла и в других библиотеках города. В областной библиотеке она анонсировалась как «Новое_про_чтение» и продлилась до полуночи. Как рассказала пресс-секретарь Новосибирской областной библиотеки Ирина Паина, 21 апреля в акции приняли участие около 500–600 человек.





В областной библиотеке на ул. Советской в «Библионочи» приняли участие около 600 человек





«В своей программе "Библионочи" мы делали основной акцент на краеведческой тематике. Во-первых, из-за юбилея области, во-вторых, потому что у нас есть уникальные краеведческие источники — еще дореволюционные карты, периодические издания, книги по истории края и просто первые печатные издания Новониколаевска. Все это можно было посмотреть во время QR-квеста по библиотеке, а заодно и познакомиться с отделами и залами нашей библиотеки», — отметила Паина.





«Библионочь» в областной библиотеке на ул. Советской





По ее словам, одно из самых популярных мероприятий по традиции — «Книги вслепую» (это возможность за очень символические деньги купить кота в мешке — книга обернута в бумагу, а вместо автора и заголовка написаны какие-то ассоциации, которая эта книга вызывает).





Мастер-классы в областной библиотеке





Также посетители «Библионочи» посетили экскурсию «Новое: технологии для про_чтения», на которой узнали, как сохраняют редкие книги, как из старинных книг получается электронная коллекция, как самостоятельно брать и сдавать книги, как работает планетарный сканер.





Костюмированные мероприятия в рамках «Библионочи»





«Библионочь» проходит в Новосибирске несколько лет. Первая состоялась в 2012 году. Тогда Новосибирская областная юношеская библиотека устроила «Битву читающих», поэтические диалоги «СтиШок».

