Сотни новосибирцев устроили ночные танцы в библиотеках (фото)
С 21 на 22 апреля в Новосибирске прошла ежегодная акция «Библионочь», в которой приняли участие больше тысячи новосибирцев, в рамках мероприятия прошли: шахматные турниры, костюмированные балы и велосипедные заезды.
«Сегодня в ГПНТБ СО РАН в "Библионочи" приняло участие больше 1000 человек. Активность была на всех этажах», — рассказал заместитель директора по связям с общественностью ГПНТБ СО РАН Антон Веселов.
Ежегодная акция «Библионочь» проходила в ГПНТБ с 17:00 до 22:00. На всех этажах библиотеки были организованы тематические мероприятия. На втором этаже прошла «Фотосушка» — фотографы повесили свои работы на общей веревке, затем любой желающий мог забрать не только свою, но и любую понравившуюся.
Также в рамках мероприятия прошел арт-квест, когда посетители прошли вместе с героем по графическим листам. Реставраторы провели мастер-класс по ремонту книг. Одним из самых массовых мероприятий стал шахматный турнир на 10 досках. На втором этаже прошел костюмированный бал, организованный клубом «Отражение».
«Все закончилось велопробегом, посвященным проекту строительства в Новосибирске настоящих удобных велодорожек. Мы вместе с движением "Привет, велосипед!" и Алексеем Куницыным — всего 20 велосипедистов — поднялись и прокатились по второму этажу библиотеки. Сделали два почетных круга», — рассказал Антон Веселов.
«Библионочь» прошла и в других библиотеках города. В областной библиотеке она анонсировалась как «Новое_про_чтение» и продлилась до полуночи. Как рассказала пресс-секретарь Новосибирской областной библиотеки Ирина Паина, 21 апреля в акции приняли участие около 500–600 человек.
«В своей программе "Библионочи" мы делали основной акцент на краеведческой тематике. Во-первых, из-за юбилея области, во-вторых, потому что у нас есть уникальные краеведческие источники — еще дореволюционные карты, периодические издания, книги по истории края и просто первые печатные издания Новониколаевска. Все это можно было посмотреть во время QR-квеста по библиотеке, а заодно и познакомиться с отделами и залами нашей библиотеки», — отметила Паина.
По ее словам, одно из самых популярных мероприятий по традиции — «Книги вслепую» (это возможность за очень символические деньги купить кота в мешке — книга обернута в бумагу, а вместо автора и заголовка написаны какие-то ассоциации, которая эта книга вызывает).
Также посетители «Библионочи» посетили экскурсию «Новое: технологии для про_чтения», на которой узнали, как сохраняют редкие книги, как из старинных книг получается электронная коллекция, как самостоятельно брать и сдавать книги, как работает планетарный сканер.
«Библионочь» проходит в Новосибирске несколько лет. Первая состоялась в 2012 году. Тогда Новосибирская областная юношеская библиотека устроила «Битву читающих», поэтические диалоги «СтиШок».
Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова (1–6), предоставлены областной библиотекой (7–10)