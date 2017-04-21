Руководство НГТУ задумало отказаться от факультетов

Руководство НГТУ задумало отказаться от факультетов

Новосибирский государственный технический университет за пять лет вложит больше миллиарда на реализацию программы создания опорного вуза, также изменится управление университетом.


Об этом рассказал первый проректор НГТУ Геннадий Расторгуев на пресс-конференции агентства «Интерфакс-Сибирь»


Предположительно, вместо нынешних 11 факультетов будет создано пять институтов. Сам Расторгуев оценил эту меру как непопулярную. «Мы хотим сделать институты, то есть укрупнять факультеты, посмотреть на эффективность отдельных кафедр и, может быть, где-то их переструктуризировать», — отметил Расторгуев.


О том, что НГТУ стал опорным вузом, НГС.НОВОСТИ узнали 18 апреля. Тогда Минобрнауки России опубликовало список вузов, которые победили во втором этапе конкурса по созданию опорных университетов. В число победителей вошел Новосибирский государственный технический университет. Перед каждым таким университетом стоит задача стать опорой региона, для начала нужно подготовить программу развития на 5 лет.

Анна Наумцева
Фото Сергея Ляшко

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