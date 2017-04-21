К Новосибирску подступает первая весенняя гроза

В Новосибирске тепло сменят дожди

Синоптики дали прогноз на предстоящие выходные — тепло сменят дожди и порывистый ветер.





«Такая хорошая погода, которую мы сейчас наблюдаем за окном, долго, увы не продлится. Уже на выходных с западных районов области (Новосибирск находится на востоке) начнутся небольшие дожди и уже даже грозы», — рассказала начальник Новосибирского Гидрометцентра Анна Лапчик.







По ее словам, температура ближайшей ночью составит +1...+6 градусов, днем от +16 до +21.





«В последующие двое суток характер погоды будет неустойчивый, с осадками. В ночь на 23 апреля осадки подойдут к Новосибирску, вероятны умеренные дожди и грозы, усилится ветер. Наиболее сильные порывы будут достигать 17 м/с. Ночью будет +2...+7 градусов, днем — не выше +10...+17 градусов», — описала ситуацию специалист.





Как ранее сообщал Ренад Ягудин, пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра, в целом погода в третьей декаде апреля будет теплее нормы на 3–5 градусов.