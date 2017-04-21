Мэр Локоть предложил собирать больше налогов для городского бюджета

Мэр рассказал, куда можно потратить налоги и штрафы ГИБДД

Новосибирский мэр Анатолий Локоть выступил на Красноярском экономическом форуме и заявил, что местному самоуправлению стоит увеличить долю налогов, идущих в городской бюджет.







По мнению главы города, настал момент, когда нужно придумать для этого механизм и закрепить его федеральным законодательством. Речь идет не о введении новых налогов, а о перераспределении существующих между муниципалитетом и федеральным центром.





«То, что мы вошли в федеральные программы, — это здорово. Но что такое федеральная программа? Это очень нужный инструмент, который помогает в штурмовом режиме решать накопившиеся проблемы. Но дальше наступает период эксплуатации, а на это у нас опять нет стабильных финансовых источников. То есть мы вынуждены будем ждать следующей программы. Но развивать города-миллионники, такие как Новосибирск, Красноярск, Омск, от одной федеральной программы до другой нельзя. Это негибкий инструмент. Нам нужна самостоятельность, подкрепленная деньгами», — цитирует Анатолия Локтя пресс-центр мэрии.







Еще один важный возможный финансовый источник для городского бюджета, по мнению мэра, — штрафы за нарушение ПДД, которые все уходят в бюджет субъекта федерации, а их можно было бы направить на содержание дорожного хозяйства. Так же можно поступать со штрафами нарушителей, которые портят зеленые зоны, созданные за федеральные деньги. Пока такой возможности нет, обратил внимание собравшихся Анатолий Локоть.

