Оживленную улицу рядом с ботсадом сужают из-за канализации

Улицу сузят на 2 недели





Департамент транспорта мэрии Новосибирска сообщил о сужении ул. Дачной с понедельника 24 апреля по пятницу 5 мая.





Проезжую часть сузят на четыре метра в районе строящегося здания по адресу ул. Дмитрия Донского, 21/1.





Место сужения





«Это связано с проведением ООО строительная компания "Тепломастер" земляных работ при прокладке сетей канализации. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — предупредили в департаменте транспорта.





В Новосибирске с наступлением тепла регулярно ведутся дорожные работы, как плановые, так и аварийные. Например, сегодня на ул. Богдана Хмельницкого, 57 начали убирать волну на асфальте, из-за которой случилось серьезное ДТП с участием «Тойоты Лэнд Крузер» и «Форда Мустанга».