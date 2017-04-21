Певца Сергея Лазарева встретили на заправке в Новосибирске

Певца заметили на ул. Станционной
Певца заметили на ул. Станционной

В Новосибирск приехал популярный певец, финалист конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев, горожане встретили его на автозаправке.


Фотографию певца, который сегодня побывал на заправке «Газпромнефть» на ул. Станционной, разместила в социальной сети «Инстаграм» одна из пользовательниц. Сергей принимал участие в акции «Звездная заправка».


Основная цель визита Лазарева в Новосибирск — концерт, который он даст сегодня в ДКЖ. Поклонники певца увидят программу The Best. По данным kassy.ru, билеты продавались по цене 2,6–4,8 тыс. руб.


Культурная жизнь Новосибирска в последнюю неделю всколыхнулась приездом сразу нескольких знаменитостей. Так, корреспонденты НГС.НОВОСТИ вчера сходили на концерт группы «Грибы», а до этого счастливые поклонники завалили соцсети фотографиями группы Tokio Hotel.

Анна Наумцева
Фото instagram.com/kari.olga/

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