Новосибирцев позвали на бесплатный ночной бал и квест в старинном особняке

Студия «Отражение» на одном из балов
Студия «Отражение» на одном из балов

Сегодня, 21 апреля, в Новосибирске проходит «Библионочь-2017» — всех желающих приглашают на бесплатные концерты, мастер-классы, а также на квесты и костюмированный бал.


К «Библионочи» присоединились не только библиотеки, но и книжные магазины с арт-пространствами. ГПНТБ и юношеская библиотека будут работать до 22:00, областная научная библиотека продлит работу до полуночи.


В ГПНТБ с гостями библиотеки будут играть в шахматы, научат танцевать старинные танцы. В программе заявлены мастер-классы по кадрили, мазурке и др. Их будут давать дамы в кринолинах из историко-культурного центра «Отражение». Кроме того, будут мастер-классы по фотографии и музыкальные номера.


Главная тема «Библионочи» в областной библиотеке — «Новое_про_чтение». Посетителей обещают научить рисовать комиксы, сводить на краеведческий квест и рассказать, как из старинных книг получаются электронные коллекции.


Юношеская библиотека решила посвятить «Библионочь» экологии и 80-летию Новосибирской области. По этому поводу в старинном особняке, где расположена библиотека, проведут квест, устроят мастер-класс по созданию мультфильмов, покажут ярмарку сибирских ремесел. Также для всех желающих будет бесплатный концерт самодеятельности.


Первая «Библионочь» прошла в Новосибирске в 2012 году и с тех пор стала традиционной акцией. В прошлом году, например, НГС.НОВОСТИ рассказывали, как областная библиотека по этом поводу провела показательные бои на мечах джедаев

Анна Наумцева
Фото vk.com/olddance

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