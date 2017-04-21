Яму с лужами на грунтовой дороге в Первомайке заделали асфальтом

Яму на грунтовой дороге заделали асфальтом
Яму на грунтовой дороге заделали асфальтом

В Первомайском районе Новосибирска яму на грунтовой дороге заделали асфальтом.


Яму заделали асфальтом на грунтовой дороге, которая идет параллельно железной дороге около станции «Разъезд Иня». Результат работы дорожников днем 21 апреля сфотографировал корреспондент НГС.НОВОСТИ.


Начальник ДЭУ Первомайского района Андрей Московкин пояснил НГС.НОВОСТИ, что ул. Первомайская и параллельная ей дорога, за которые отвечает ДЭУ, заасфальтированы. «А это не моя дорога», – сказал Московкин про грунтовую дорогу.


Грунтовая дорога в Первомайском районе
Грунтовая дорога в Первомайском районе


Неделю назад новосибирские дорожники приступили к ямочному ремонту на городских дорогах. Основные работы специалисты планируют закончить к 1 мая.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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