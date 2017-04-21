Новосибирские врачи научили мужчину управлять дрожащими руками с помощью пульта

Во время операции 57-летний мужчина находился в сознании и разговаривал с врачами

21 апреля в новосибирском центре нейрохирургии прошла редкая операция по вживлению электродов в мозг пациенту в сознании — на операции присутствовала съемочная группа НГС.НОВОСТИ.





Процедура позволила мужчине с дрожащими руками и ногами излечиться от болезни Паркинсона, — и теперь он будет управлять тремором с помощью пульта.





«У пациента болезнь Паркинсона — преобладает тремор, но есть и другие симптомы паркинсонизма, есть скованность мышц тела, конечностей. Он принимает препараты — и они действительно ему хорошо помогают, но период действия укорачивается до 2–2,5 часов.







Вот если мы представим свою жизнь, что нам надо каждые 2 часа помнить, что надо принять таблетку, а если не примем — то задрожим или станем медлительными», — пояснила НГС.НОВОСТИ врач-невролог отделения функциональной нейрохирургии новосибирского центра Елена Хабарова. Она подчеркнула, что тремор доставляет массу проблем для пациента и в физическом, и в психологическом плане.







Мужчина страдает от заболевания 6 лет — он принимает лекарства, но болезнь Паркинсона все равно доставляет ему массу проблем







Болезнь у 57-летнего новосибирца развивалась постепенно и началась с небольшой дрожи в руках. Сейчас он болеет уже 6 лет, и тремор стал гораздо ощутимее.







Хирургическое лечение ему было назначено по государственной квоте. Как рассказал приглашенный профессор, вице-президент американского общества стереотаксической и функциональной нейрохирургии (ASSFN) Константин Славин, малоинвазивная процедура, которая излечит пациента, требует очень точного наведения на так называемую мишень — овальную структуру в глубине головного мозга, напоминающую формой миндалину.







Профессор Константин Славин





Ее размер — от 3 до 4 мм, поэтому промах на 1–2 мм в сторону может сильно навредить пациенту.







Врачи применяют инновационный метод — вживляют в эту структуру мозга электроды, по которым подается электрический ток низкого напряжения и определенной частоты. «Электрод очень маленький, размером с человеческий волос!» — продолжает профессор.





Дальше врачи имплантируют пациенту DBS-нейростимулятор (от англ. Deep Brain Stimulation — глубинная стимуляция мозга). Несколько часов на операции пациенты находятся в сознании — под анестезией, что необходимо для проверки реакции мозга на электрическую нейростимуляцию.





Нейрохирурги действуют очень точно — если промахнуться на 1 мм, последствия могут быть катастрофическими





Мужчина лежит спокойно на операционном столе — его голова зафиксирована. Иногда его руки или ноги начинают сильно дрожать. Но хирурги объясняют, что сейчас пациент испытывает большой стресс, поэтому тремор усиливается.







«Больше всего беспокоит пациентов то, как они будут находиться в операционной столько часов и насколько это будет влиять на их способность общаться с нами. На самом деле это очень хорошо переносимая операция — мы пытаемся разговаривать с больными, развлекать их во время операции — и они чувствуют себя участниками в хирургическом процессе», — улыбнулся Константин Славин.







Врач-невролог отделения функциональной нейрохирургии новосибирского центра

Ольга Хабарова





Нейрохирург подчеркнул, что пациенту становится лучше после DBS-терапии буквально через несколько дней. Дрожью он теперь управляет при помощи специального пульта.







«В результате операции проходят симптомы болезни Паркинсона: исчезает тремор, исчезает скованность, замедленность движений. Побочные эффекты есть, но далеко не у всех. В основном операции проходят очень спокойно, и улучшение жизни замечается буквально в течение нескольких дней после операции», — заверил Славин.







Нейрохирурги уверены, что мужчине станет лучше уже через несколько дней после операции





Ольга Хабарова отметила, что врачи тщательно отбирают пациентов, которым проводят DBS-терапию. Больным с деменцией и «интеллектуально несохранным» имплантация нейростимуляторов противопоказана, поскольку такие люди могут, например, пройти через рамки-металлодетекторы на вокзалах и аэропортах, тогда их аппарат выключится. Славин добавил, что пациент с паркинсонизмом может регулировать настройки на пульте — и если его тремор усилится от волнения, больной просто увеличит стимуляцию.







Раздражающий тремор исчезнет после операции, уверены врачи





«Все нейростимуляторы, которые есть на рынке, американские, российских нет. Если мы когда-нибудь свое произведем — будет хорошо. Это, конечно же, удешевит операцию во много раз. На данный момент государство тратит на такого пациента около 1,5 млн руб.», — добавила Ольга Хабарова.







Полностью избавить больных от Паркинсона врачи пока не могут, но замедлить ее развитие и избавить от дрожи поможет как раз нейростимуляция





По словам Константина Славина, на развитие болезни Паркинсона влияют и генетические факторы, и окружающая среда, но точно установить причину в большинстве случаев невозможно. Средний возраст больных — 50–70 лет. «До сих пор мы не нашли способ остановить прогрессирование болезни Паркинсона, но стимуляция замедляет развитие болезни», — уверен профессор.







Ранее новосибирские нейрохирурги показали НГС.НОВОСТИ еще одну необычную операцию. Врачи разговаривали с пациенткой во время операции и показывали ей картинки, чтобы удалить опухоль из ее мозга.