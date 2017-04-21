Новосибирцы выстраиваются в очередь в 5 утра, чтобы вылечить детям зубы
Читательница НГС.НОВОСТИ рассказала о сложной ситуации с детским врачом-ортодонтом в стоматологической поликлинике № 2.
«Это было еще в марте. Стоматолог на Весенней (поликлиника № 2. — И.К.) сказал, что ребенку срочно надо к ортодонту [для исправления прикуса]. Но взять талон так и не удалось — их давали только один раз в месяц — рано утром в конкретный день. Дозвониться до поликлиники в это время было невозможно, а разошлись все талоны, как потом мне сказали, за 10 минут», — рассказала читательница Татьяна.
По словам Татьяны, ей посоветовали позвонить через месяц, во второй половине апреля, когда талоны появятся вновь, но результата это не принесло — дозвониться до регистратуры было снова невозможно, а талоны закончились за несколько минут, как и в прошлый раз.
«Звоните на следующей неделе и узнавайте, дала доктор нам день для записи либо нет. Но он (день выдачи талонов. — И.К.) все равно будет в мае, это просто вы узнаете, в какой день звонить надо… Но лучше сюда подойти и лучше пораньше.
Мы работаем с 7:30. А приезжали [люди] и в шесть [утра], и в пять»,
— пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом пациента, и добавили, что ситуация у них с этим специалистом очень сложная — люди не могут попасть на прием месяцами.
В больнице объясняют такую ситуацию недостатком кадров.
«Район очень большой, доктор одна... А ей нужно еще и лечить. Одна доктор в декрете, другая увольняется. Она уже не в состоянии работать, ей 70 лет. А новые все — по частным клиникам. Там удобно работать: там пациентов мало, там хорошо платят», — пояснили в детском отделении стоматологической поликлиники № 2 корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему туда под видом пациента.
В пресс-службе минздрава НСО за время подготовки материала не смогли официально прокомментировать ситуацию с детскими ортодонтами.
19 апреля НГС.НОВОСТИ рассказали о том, что врачей не хватает и в области — губернатор Владимир Городецкий подписал постановление, в котором обещают 1 млн руб. каждому врачу, переехавшему работать в село или поселок городского типа.
Илья Калинин
Фото Александра Ощепкова