Банк с филиалом в Новосибирске лишился лицензии

Сегодня, 21 апреля, Центробанк РФ отозвал лицензию у московского коммерческого банка «Образование», представительство которого работает в Новосибирске.





В Новосибирске представительство банка «Образование» работает на ул. Фрунзе

«Проблемы у АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, обусловленного кредитованием компаний, обладающих признаками отсутствия реальной хозяйственной деятельности», — сообщила пресс-служба Банка России.







В пресс-службе пояснили, что отозвать лицензию регулятор решил из-за того, что банк «Образование» не исполнял нормативные акты и федеральные законы, которые регулируют банковскую работу.





Кроме того, банк выводил активы в ущерб интересам кредиторов и вкладчиков и, чтобы скрыть острый дефицит ликвидности, создавал искусственные ограничения, не давая клиентам распоряжаться их деньгами.







Регулятор отмечает, что банк «Образование» сдавал ему недостоверную финансовую отчетность, в которой не отражалось то, что банк фактически утратил собственный капитал.





«С учетом этого в действиях руководителей кредитной организации усматриваются признаки ее преднамеренного банкротства», — сообщили в Банке России.







Согласно приказу Центробанка, до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего в банке «Образование» будет действовать временная администрация.





Каждому вкладчику банка полагается компенсация в размере 100 % его средств, но не более 1,4 млн руб.





Кроме того, регулятор собирается обратиться к следователям, чтобы те возбудили уголовное дело по ст. 172.1 УК РФ (фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации).





В первой половине апреля НГС.НОВОСТИ рассказывали о том, что банк «Образование» приостановил работу по вкладам и ограничил расходные операции. На то, чтобы снять деньги со счетов, у клиентов банка уходило 5–6 дней.







Напомним, в Новосибирске представительство банка «Образование» работает по адресу: ул. Фрунзе, 86.

