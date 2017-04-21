Две подозрительные сумки устроили переполох в людных местах

Новосибирская полиция в течение 2 часов проверила подозрительный черный дипломат, который встревожил прохожих у ДК Чкалова, и бесхозную сумку на станции метро «Заельцовская».









«В 14:36 поступило сообщение от прохожих. У ДК Чкалова находился подозрительный предмет — черный дипломат. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, экстренные службы и кинологи с собаками. Территорию оцепили и выяснили, что дипломат угрозы для жизни и общества не представляет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.







Также бесхозную сумку, лежащую на скамейке, обнаружили около 16:00 на перроне станции метро «Заельцовская». «Сотрудники полиции с кинологом были вызваны на осмотр сумки. Возле нее поставили еще и устройство создания радиопомех». Как выяснилось позже, ее случайно оставила одна из пассажирок. Женщина доехала до станции «Октябрьская», потом вспомнила о пропаже и обратилась в полицию.







Недавние трагические события в метро Санкт-Петербурга привели к обострению бдительности новосибирцев. Они стали чаще вызывать полицию и вневедомственную охрану при виде подозрительных предметов.