Две подозрительные сумки устроили переполох в людных местах

Новосибирская полиция в течение 2 часов проверила подозрительный черный дипломат, который встревожил прохожих у ДК Чкалова, и бесхозную сумку на станции метро «Заельцовская».


Две подозрительные сумки устроили переполох в людных местах


«В 14:36 поступило сообщение от прохожих. У ДК Чкалова находился подозрительный предмет — черный дипломат. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, экстренные службы и кинологи с собаками. Территорию оцепили и выяснили, что дипломат угрозы для жизни и общества не представляет», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по НСО.


Также бесхозную сумку, лежащую на скамейке, обнаружили около 16:00 на перроне станции метро «Заельцовская». «Сотрудники полиции с кинологом были вызваны на осмотр сумки. Возле нее поставили еще и устройство создания радиопомех». Как выяснилось позже, ее случайно оставила одна из пассажирок. Женщина доехала до станции «Октябрьская», потом вспомнила о пропаже и обратилась в полицию.


Недавние трагические события в метро Санкт-Петербурга привели к обострению бдительности новосибирцев. Они стали чаще вызывать полицию и вневедомственную охрану при виде подозрительных предметов.

Анна Наумцева, Анна Богданова
Скрин maps.google.com

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