Врачи рассказали о состоянии ребенка, выпавшего из окна многоэтажки на Курчатова

За жизнь и здоровье мальчика, выпавшего из окна, борются в детской больнице скорой помощи на Красном проспекте, 3



В городской детской больнице скорой помощи рассказали о состоянии годовалого мальчика, выпавшего 20 апреля из окна многоэтажки в Калининском районе Новосибирска, — ребенок сейчас в реанимации.







Мальчик в возрасте 1 год 2 месяца выпал из окна 8-го этажа дома на ул. Курчатова днем в четверг, 20 апреля. Прибывший на место автомобиль «скорой помощи» увез ребенка в больницу сначала в ближайший стационар — в горбольнице № 1, где мальчику оказали неотложную помощь, а затем перевезли ребенка в детскую больницу скорой помощи на Красном проспекте, рассказал главный врач детской БСП Ростислав Заблоцкий.







«[У него] тяжелая черепно-мозговая травма, повреждение органов грудной клетки, перелом бедра…





Шанс всегда есть, и мы будем биться. Пока не говорим о реабилитации, пока что боремся за спасение жизни»,





— пояснил главный врач больницы.







Сейчас медики оценивают его состояние как «крайне тяжелое, но стабильное». Ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких находится в реанимации. Родителей к нему не пускают — таковы правила нахождения в отделении реанимации.







Следователи Заельцовского следственного отдела СУ СКР по НСО проводят проверку по факту происшествия. Старший помощник руководителя следственного управления Алексей Максименко пояснил, что ребенок из благополучной семьи и, вероятнее всего, падение было несчастным случаем.







Ранее предварительная проверка СК показала, что днем родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон квартиры. «На какое-то время ребенок остался без присмотра и залез на находившиеся у окна предметы, а затем на подоконник, после чего выпал из окна», — описали в Следственном комитете. Очевидцы в соцсетях пишут, что мальчик сначала упал на ветки дерева, а потом на траву.