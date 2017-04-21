Наркоторговец развешивал пакеты с «синтетикой» на ветках деревьев

Молодой человек хранил наркотики в пакете из-под продуктов на кухне под раковиной
Молодой человек хранил наркотики в пакете из-под продуктов на кухне под раковиной

Новосибирские полицейские задержали 19-летнего парня, который прятал партию наркотиков в лесу, прикрепляя их к ветвям деревьев.


Молодого человека задержали в Калининском районе во время обустройства очередной закладки. Полицейские забрали у мужчины два свертка с запрещенными веществами общей массой 5 г.


В полиции рассказали, что ранее не судимый 19-летний молодой человек, который приехал в Новосибирск из соседнего региона, забирал оптовые закладки с синтетическими наркотиками и гашишем, потом фасовал их на более мелкие партии для розничных сбытчиков. 


Закладки он прятал в лесных массивах Новосибирска и Бердска: маскировал их под деревьями и закреплял на ветках.


В квартире в Октябрьском районе, где жил молодой человек, полицейские нашли несколько пакетов с кристаллическим веществом белого цвета, а также упаковочный материал.


«Сбытчик хранил наркотики в пакете из-под продуктов на кухне под раковиной. По результатам проведенной экспертизы установлено, что изъятое является наркотическим средством синтетического происхождения массой 1,4 кг, что составляет около 10 тыс. разовых доз. Приблизительная стоимость изъятого на черном рынке оценивается в 1 млн руб.», — отметили в полиции.


Кроме того, во время обыска у мужчины изъяли 19 г гашиша.


Следователи возбудили уголовное дело по статье: покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Сейчас подозреваемый заключен под стражу.


Новосибирские полицейские часто задерживают предприимчивых жителей, которые рассчитывают заработать на продаже наркотиков. Недавно в Ленинском районе задержали школьную уборщицу, которая хотела забрать крупную партию героина, спрятанную в пакете из-под семечек.

Ксения Евдокимова
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по НСО

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