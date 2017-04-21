Крупного чиновника приговорили за многомиллионную халатность и тут же отпустили

Суд освободил от наказания заместителя главы Куйбышевского района НСО Валерия Конева, из-за которого региональный бюджет не досчитался 15 млн руб.





Куйбышевский чиновник избежал уголовного наказания за халатность

Как ранее рассказывали в прокуратуре Новосибирской области, Валерий Конев по долгу службы должен был следить за реконструкцией насосно-фильтровальной станции в Куйбышеве. Эту реконструкцию выполняли по программе «Обеспечение населения Новосибирской области питьевой водой на 2008–2012 годы».







По версии следствия, в 2009–2012 годах Конев превысил свои полномочия и принял работы, которые не соответствовали фактически выполненному объему и стоимости. Из-за того, что чиновник утвердил акты приемки работ и справки с завышенными объемами и стоимостью работ, были необоснованно израсходованы более 15 млн руб. из бюджета.





Также это стало одной из причин того, что реконструкция Куйбышевской насосно-фильтровальной станции не завершилась, сообщали ранее в облпрокуратуре.







Изначально Валерий Конев обвинялся в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Но, как сообщили в прокуратуре Новосибирской области, Куйбышевский районный суд переквалифицировал статью обвинения на «халатность» (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Судья приговорила чиновника к 1 году исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, но после этого освободила подсудимого от наказания, так как срок привлечения к уголовной ответственности уже истек.







Приговор суда не вступил в законную силу.





Также недавно за превышение полномочий под суд пошел экс-глава Куйбышевского района Виктор Функ. Возбужденное в отношении него уголовное дело тоже связано с реконструкцией насосно-фильтровальной станции.