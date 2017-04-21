На Богдашке убирают асфальтовую волну после ДТП со спорткаром «Мустанг»

Место ДТП

На ул. Богдана Хмельницкого, 57 начали убирать волну на асфальте — сегодня утром там случилось серьезное ДТП с участием «Тойоты Лэнд Крузер» и «Форда Мустанга».







По словам очевидицы аварии Алены Герасимовой, «Форд Мустанг» ехал со стороны пл. Калинина около 10:00, за рулем сидел молодой человек. Недалеко от пересечения с ул. Театральной, где вчера обнаружилась волна в асфальте, с ним столкнулся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». При этом очевидица утверждает, что именно яма на дороге стала причиной ДТП.







В аварии никто не пострадал





«Мустанг ехал в правом ряду, скорость была соответствующая правилам. И "Крузак" рядом ехал, подскочил на яме и в бок его ударил. "Мустанг" заехал сначала в одно дерево, отскочил, и во второе дерево заехал. А "Крузак" как ехал, так и уехал», — сказала свидетельница.







В пресс-центре мэрии НГС.НОВОСТИ сообщили, что ситуацию с волной на ул. Богдана Хмельницкого взяли на контроль специалисты администрации Калининского района.







Дополнение: В пресс-центре мэрии сообщили, что ремонт дорожного полотна проводит «ДЭУ6». На аварийном участке должны установить соответствующие знаки. Кроме того, «Гормост», «СИБЭКО» и «Горводоканал» должны обследовать там свои сети.



