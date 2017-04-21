На Богдашке убирают асфальтовую волну после ДТП со спорткаром «Мустанг»

Место ДТП
Место ДТП

На ул. Богдана Хмельницкого, 57 начали убирать волну на асфальте — сегодня утром там случилось серьезное ДТП с участием «Тойоты Лэнд Крузер» и «Форда Мустанга».


По словам очевидицы аварии Алены Герасимовой, «Форд Мустанг» ехал со стороны пл. Калинина около 10:00, за рулем сидел молодой человек. Недалеко от пересечения с ул. Театральной, где вчера обнаружилась волна в асфальте, с ним столкнулся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер». При этом очевидица утверждает, что именно яма на дороге стала причиной ДТП.


В аварии никто не пострадал 
В аварии никто не пострадал 


«Мустанг ехал в правом ряду, скорость была соответствующая правилам. И "Крузак" рядом ехал, подскочил на яме и в бок его ударил. "Мустанг" заехал сначала в одно дерево, отскочил, и во второе дерево заехал. А "Крузак" как ехал, так и уехал», — сказала свидетельница. 


В пресс-центре мэрии НГС.НОВОСТИ сообщили, что ситуацию с волной на ул. Богдана Хмельницкого взяли на контроль специалисты администрации Калининского района. 


Дополнение: В пресс-центре мэрии сообщили, что ремонт дорожного полотна проводит «ДЭУ6». На аварийном участке должны установить соответствующие знаки. Кроме того, «Гормост», «СИБЭКО» и «Горводоканал» должны обследовать там свои сети.


Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus
Видео Татьяны Жук

Прочтений: 17216
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (91)91
Добавить комментарийВсе комментарии
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

А вы ощутили падение своих доходов?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено