На Большевистской заделали огромную трещину в асфальте и открыли движение

Новосибирские дорожники завершили капитальный ремонт участка на ул. Большевистской, по которому ранее расползлась трещина.


Ремонт трещины на ул. Большевистской. Фото из архива НГС
Ремонт трещины на ул. Большевистской. Фото из архива НГС

По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, проезжавшего по ул. Большевистской после полудня, рабочие убрали ограждение с отремонтированного участка. И несмотря на то что рядом еще стоял каток, некоторые водители уже осмеливались проехать по краю отрезка дороги со свежим асфальтом.


Как подтвердил директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, сегодня движение на этом участке ул. Большевистской должно полностью восстановиться.


«Отремонтировали и земляное полотно, и дорожную одежду, и дорожное покрытие», — описал проведенные работы Александр Мысик, добавив, что город не потратил на ремонт ни копейки — деньги на это выделил застройщик ЖК «Снежная миля».


Просадку грунта на четной стороне ул. Большевистской обнаружили в ноябре прошлого года. В этом году трещина увеличилась на 20–30 см. Как объяснял директор МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» Александр Мысик, это случилось по вине ошибок при строительстве «Снежной мили». Из-за трещины перенесли остановку общественного транспорта и сузили движение на две полосы. Трещину заделали, после чего на этом участке начался капитальный ремонт. Восстановить движение транспорта власти обещали к 22 апреля.

Ольга Хмелевская
Фото Ольги Бурлаковой

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