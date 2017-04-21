Мужчина вскрывал кабинки в раздевалке фитнес-клуба и воровал оттуда деньги

Оперативники установили, что в дни краж один и тот же человек брал разовые абонементы



Полицейские поймали новосибирца, который за два месяца обокрал клиентов фитнес-клуба в Заельцовском районе на 30 тыс. руб.





Серия краж в фитнес-клубе, название которого полиция не раскрывает, произошла в январе–феврале 2017 года. Неизвестный срывал навесные замки с кабинок в раздевалке и похищал деньги — от 5 тыс. до 13 тыс. руб. Всего он обокрал 4 человек, общая сумма ущерба — более 30 тыс. руб.







«Проанализировав данные посетителей фитнес-клуба, оперативники уголовного розыска установили, что в дни совершения краж один и тот же человек брал разовые абонементы на посещение клуба», —





сообщили в пресс-службе.







Им оказался 31-летний житель Заельцовского района, которого раньше уже судили за кражу. Полицейские подозреваемого задержали, в преступлениях мужчина признался. Сейчас полицейские собирают доказательства по уголовному делу по ст. 158 УК РФ (кража).





Это не первый случай краж денег из кабинок в фитнес-клубах. В прошлом году клиенты клуба Extreme Fitness на Красном проспекте, 220 обнаружили, что у них пропали более 55 тыс. руб.