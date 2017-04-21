Возле шоколадной фабрики в Октябрьском районе снесут целый квартал

Дом на ул. Декабристов, 105
Дом на ул. Декабристов, 105


Власти решили снести 8 домов в Октябрьском районе Новосибирска ради новой застройки участка.


19 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О развитии застроенной территории в границах ул. Никитина, Декабристов, Грибоедова и 9-го Ноября в Октябрьском районе» — текст документа опубликован в бюллетене органов местного самоуправления и размещен на официальном сайте мэрии.


Из текста постановления следует, что городские власти планируют развивать территорию площадью 18,4 тыс. кв. м в Октябрьском районе города. Для этого нужно снести восемь 2-этажных многоквартирных домов, которые признали аварийными: № 103, 105, 107 по ул. Декабристов, № 68, 70, 72, 74 по ул. 9-го Ноября и № 19 по ул. Грибоедова. Дома расположены в квартале от комплекса зданий Новосибирской шоколадной фабрики.


Конкурс на застройку этой территории еще не объявлен.


Ранее мэр Анатолий Локоть говорил, что мэрия будет активно осваивать программу развития застроенных территорий. «Свободной земли в Новосибирске все меньше и меньше. Поэтому перспектива — это развитие застроенных территорий. Где стоят старые бараки, там надо расселять», — пояснял мэр. В Новосибирске застройщики уже работают по программе развития застроенных территорий. Например, на месте бывших бараков между ул. Восход и ул. Ипподромской в Октябрьском районе построили «Квартал на Декабристов».

Ксения Евдокимова
Скриншот google.ru/maps

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