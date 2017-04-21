Метро потратит 500 тысяч на видеорегистраторы для охранников

Метрополитен закупает видеорегистраторы для сотрудников службы безопасности на полмиллиона рублей

Новосибирский метрополитен потратит полмиллиона рублей на покупку видеорегистраторов, которые прикрепят на одежду сотрудников службы безопасности.





Электронный аукцион был объявлен 18 апреля на сайте госзакупок. Заявки от поставщиков будут принимать до 16 мая. Цена контракта — 506 тыс. руб. Как сказано в документации, всего метрополитену требуется 26 видеорегистраторов. В комплекте с камерами должен идти «крепеж на установку камеры на одежду, клейкая основа, комплект кабелей, гарантийная документация».







Камеры должны иметь разрешение 1920*1080 dpi и поддерживать карты памяти microSD объемом не менее 32 ГБ. Угол обзора камеры — 140 градусов.





Видеорегистраторы будут прикрепляться на одежду сотрудников службы безопасности. «[Камеры потребуются], если возникает конфликтная ситуация.





Сейчас будет полная информация, как вел себя сотрудник, насколько корректно, как вел себя пассажир, т.е. будет полная ясность ситуации. Фактически это все в интересах пассажиров», — рассказали в новосибирском метрополитене.







Как объяснили в подземке, в приказе Министерства транспорта РФ «Об утверждении правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности» есть пункт, где перечислены все виды досмотра, и сказано, что «сотрудник, исполняющий функции транспортной безопасности, будет обязан иметь видеорегистратор». «Это дает не только видео, но и аудио. И причем данные по аудио- и видеобезопасности по приказу должны храниться не менее 30 суток», — уточнили специалисты метрополитена.





Напомним, после теракта в питерском метрополитене в метро усилили меры безопасности.