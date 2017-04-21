Припаркованные авто помешали лимузину повернуть на узкой дороге

Утром 21 апреля лимузин с трудом повернул на ул. Депутатской в Новосибирске из-за припаркованных машин.





Лимузину помешали проехать машины, припаркованные по правой стороне ул. Депутатской





«На Депутатской вновь ситуация с неправильной парковкой, лимузин не мог проехать из-за припаркованных машин и собрал за собой пробку. Некоторые машины начали объезжать [пробку] по газону и по тротуару», — рассказала читательница НГС, приславшая в редакцию фото и видео.







Девушка добавила, что проезд поворота на ул. Депутатской у свадебного лимузина занял около 10 минут.











Это не первый случай, когда новосибирские водители нарушают правила парковки на ул. Депутатской. Месяц назад неудачно припарковавшийся водитель кроссовера заблокировал проезд четырем трамваям № 13.

