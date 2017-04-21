Над «Родниками» поднялся столб черного дыма

Утром 21 апреля над микрорайоном «Родники» в Новосибирске поднялся столб черного дыма от пожара.


Пожар на «Родниках»
Пожар на «Родниках»


Фотографии дыма прислали в редакцию читатели НГС около 10:50. «Что горит — непонятно, на фото зеленое слева — это новый "Леруа Мерлен" на Мясниковой», — пишут местные жители.


В отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что поступил вызов в район ул. Мясниковой, сейчас пожарные едут туда.


Над «Родниками» поднялся столб черного дыма (фото)


Дополнение: В МЧС рассказали, что пожарные приехали на место вызова, провели разведку, но ничего не обнаружили и вернулись в депо. А читатели НГС в 11:10 написали в редакцию, что дыма уже нет.

Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС

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