Над «Родниками» поднялся столб черного дыма
Утром 21 апреля над микрорайоном «Родники» в Новосибирске поднялся столб черного дыма от пожара.
Фотографии дыма прислали в редакцию читатели НГС около 10:50. «Что горит — непонятно, на фото зеленое слева — это новый "Леруа Мерлен" на Мясниковой», — пишут местные жители.
В отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области подтвердили, что поступил вызов в район ул. Мясниковой, сейчас пожарные едут туда.
Дополнение: В МЧС рассказали, что пожарные приехали на место вызова, провели разведку, но ничего не обнаружили и вернулись в депо. А читатели НГС в 11:10 написали в редакцию, что дыма уже нет.
Ксения Евдокимова
Фото читателей НГС
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