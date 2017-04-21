Над Новосибирском идет звездный дождь

Вечером в субботу, 22 апреля, в небе над Новосибирском достигнет пика метеорный поток Лирид: частицы космической пыли сгорят в атмосфере и создадут эффект падающих звезд.


«Звездный дождь» продлится до 25 апреля
«Звездный дождь» продлится до 25 апреля

«Луна не помешает наблюдениям, так как будет в фазе меньше последней четверти. <…> Но лучше, конечно, уехать за город. Если городская засветка мешает, то метеорные потоки очень сложно разглядеть», — пояснила специалист учебно-научного центра «Планетарий» Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ) Виктория Дамм.


Лириды — это рой пылевых частиц, через которые Земля проходит каждый год во второй половине апреля.


Свое название этот метеорный поток получил от созвездия Лиры. В середине XIX века, когда Лириды только были занесены в каталог, считалось, что именно в этом созвездии расположен радиант метеорного потока (точка, из которой вылетают светящиеся частицы). Сейчас ученые говорят о том, что радиант метеорного роя располагается в соседнем созвездии Геркулеса, отмечает Виктория Дамм.


По ее словам, в прежние времена этот метеорный поток был достаточно мощным, но потом ослабел. В этом году на пике Лирид в ночном небе можно будет увидеть до 20 пролетающих метеоров в час.


Продлится метеорный поток до 25 апреля.


Вчерашней ночью новосибирцы также смогли стать свидетелями еще одного красивого астрономического явления: максимально близко к Земле пролетел астероид 2014 JO25. Его можно было увидеть в бинокли и телескопы.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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