Мэрия добивается банкротства 15 застройщиков

Долгострой № 54/1 на ул. Красина



Городские власти с начала года подали в арбитражный суд иски о банкротстве 15 стройкомпаний.





Мэрия намерена обанкротить общества с ограниченной ответственностью НСК «Авантаж», «Перлит-Инвест», «Обь Девелопмент», «Купер», «Стройконструкция», «Компания "Стройкомплекс"», «Выставочное общество Сибирская ярмарка», «ИнтерАвто», «СТС Премиум», «СЭФ-инвест», «Солнцеград», «Интеграл», «Гарант», «Интерпоток» и ЗАО СРР «НОВОСИБОПТ».





Компании НСК «Авантаж», «СЭФ-инвест» и «Интерпоток» арендовали у властей участки для строительства жилья. Однако застройщики не достраивают объекты и не платят аренду, сообщили в пресс-центре мэрии. ООО НСК «Авантаж» — застройщик жилого комплекса «Солнечный берег» на ул. Связистов в Ленинском районе, «СЭФ-инвест» — 17-этажки на ул. Красина, а «Интерпоток» — недостроя на ул. Дуси Ковальчук, 242.





Мэрия подала иски в суд на банкротство застройщиков, чтобы недостроенные дома можно было передать жилищно-строительным кооперативам для завершения строительства.







«Остальным организациям земельные участки были предоставлены в аренду для строительства других объектов недвижимости. В связи с наличием задолженности по арендным платежам у большинства организаций в соответствии с решениями судебных органов земельные участки были изъяты», — рассказал начальник департамента земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска Георгий Жигульский.







Служба судебных приставов возбудила исполнительные производства, однако результатов это не принесло, и власти решили обратиться в суд с заявлениями о признании должников банкротами, добавил Жигульский.

