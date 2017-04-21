Воздух на Западном жилмассиве наполнился запахом газа

Жители Западного жилмассива в Новосибирске жалуются на разносящийся по микрорайону запах газа, но специалисты пока не могут точно сказать, откуда он взялся.


На Западном жилмассиве в воздухе висит запах газа
На Западном жилмассиве в воздухе висит запах газа

Как сообщила читательница НГС, примерно с 20:00 20 апреля на Западном жилмассиве в воздухе повис подозрительный запах, напоминающий запах газа. Местные жители сообщили об этом в аварийную службу газа, но специалисты не смогли сходу определить источник запаха.


Как подтвердили НГС.НОВОСТИ в аварийной службе Новосибирского филиала ООО «Газпром газораспределение Томск», звонки от жителей Западного жилмассива к ним продолжают поступать и сегодня.


«Бригада работает на месте там, на Западном, делает замеры. Происхождение запаха выясняется», — сообщили в аварийной газовой службе.


Новосибирцев не первый раз беспокоят неприятные запахи в городе. Например, прошлым летом горожане жаловались на подозрительный запах в Заельцовском районе — там пахло канализацией и жженой резиной. Эксперты предполагали, что запах мог идти от пищевых предприятий. 

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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