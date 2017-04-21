В Новосибирске впервые выпустили карту города на китайском языке

В Новосибирске появилась первая туристическая карта города на китайском языке.





Карта должна помочь китайским туристам сориентироваться в городе

На карте отмечены музеи, театры, соборы, зоопарк, торговые центры и другие объекты, которые могут представлять интерес для китайских туристов. Также карта содержит схему метро, телефоны поддержки китайских туристов в России, информацию о русских праздниках и обычаях. Об этом сообщили в пресс-службе туристической ассоциации «Мир без границ», которая объединяет туроператоров, работающих в сфере российско-китайского туризма.





«Новосибирск стал третьим городом России, предлагающим китайским туристам бесплатную карту. Такое внимание к запросам гостей закономерно, ведь Новосибирская область стала одним из лидеров приема китайских туристов в 2016 году. В рамках безвизового обмена в 2016 году регион посетило почти в 10 раз больше туристов (около 20 тыс.), чем два года назад», — комментирует руководитель федеральной программы адаптации сервиса для китайских туристов China Friendly Анна Сибиркина.







Кроме достопримечательностей на карте отмечены торговые центры





Как сообщила представитель туроператора «Турне» Светлана Кичигина, в Новосибирске китайские туристы в первую очередь устремляются в краеведческий музей, чтобы посмотреть на скелет самки мамонта. Кроме того, туристы из КНР часто приезжают в Академгородок, охотно фотографируются на фоне скульптурной композиции «Ленин и революционеры», на набережной и в парке «Городское начало».







60 % бюджета поездки китайские туристы тратят на шопинг, отмечают в туристической ассоциации «Мир без границ».





«Карта выпущена при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области и распространяется свободно в Туристско-информационном центре Новосибирской области, музеях, ресторанах и отелях города, вручается туристам при прилете в аэропорту "Толмачёво". Кроме того, карта будет распространяться в Китае на крупных туристических выставках, среди туроператоров и выдаваться туристам, вылетающим в Новосибирск», — рассказали в туристической ассоциации «Мир без границ».