В Новосибирске впервые выпустили карту города на китайском языке

В Новосибирске появилась первая туристическая карта города на китайском языке. 


Карта должна помочь китайским туристам сориентироваться в городе
Карта должна помочь китайским туристам сориентироваться в городе

На карте отмечены музеи, театры, соборы, зоопарк, торговые центры и другие объекты, которые могут представлять интерес для китайских туристов. Также карта содержит схему метро, телефоны поддержки китайских туристов в России, информацию о русских праздниках и обычаях. Об этом сообщили в пресс-службе туристической ассоциации «Мир без границ», которая объединяет туроператоров, работающих в сфере российско-китайского туризма.


«Новосибирск стал третьим городом России, предлагающим китайским туристам бесплатную карту. Такое внимание к запросам гостей закономерно, ведь Новосибирская область стала одним из лидеров приема китайских туристов в 2016 году. В рамках безвизового обмена в 2016 году регион посетило почти в 10 раз больше туристов (около 20 тыс.), чем два года назад», — комментирует руководитель федеральной программы адаптации сервиса для китайских туристов China Friendly Анна Сибиркина.


Кроме достопримечательностей на карте отмечены торговые центры
Кроме достопримечательностей на карте отмечены торговые центры


Как сообщила представитель туроператора «Турне» Светлана Кичигина, в Новосибирске китайские туристы в первую очередь устремляются в краеведческий музей, чтобы посмотреть на скелет самки мамонта. Кроме того, туристы из КНР часто приезжают в Академгородок, охотно фотографируются на фоне скульптурной композиции «Ленин и революционеры», на набережной и в парке «Городское начало».


60 % бюджета поездки китайские туристы тратят на шопинг, отмечают в туристической ассоциации «Мир без границ». 


«Карта выпущена при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области и распространяется свободно в Туристско-информационном центре Новосибирской области, музеях, ресторанах и отелях города, вручается туристам при прилете в аэропорту "Толмачёво". Кроме того, карта будет распространяться в Китае на крупных туристических выставках, среди туроператоров и выдаваться туристам, вылетающим в Новосибирск», — рассказали в туристической ассоциации «Мир без границ».

Ольга Хмелевская

Фото Александра Ощепкова (1), туристической ассоциации «Мир без границ» (visit-russia.ru)(2)

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