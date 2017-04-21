Молодые новосибирцы еще сильнее увязли в долгах по кредитам

В I квартале 2017 года в Новосибирской области выросла закредитованность молодежи.







Чаще всего банки завлекают молодежь кредитными картами

Новосибирцы в возрасте до 25 лет стали активнее набирать кредиты. Если 1 января 2017 года доля молодых заемщиков составляла 4,7 % от общего числа новосибирцев с действующими кредитами, то к 1 апреля этот показатель увеличился до 5,2 %. Рост составил 0,5 п.п. Такими наблюдениями поделились специалисты Национального бюро кредитных историй.





По словам аналитиков, это общероссийский тренд, причем чаще всего банки завлекают молодежь кредитными картами. Особенно резко доля молодых заемщиков выросла за I квартал в Республике Тыва (+ 1,4 п.п.) и на Алтае (+1,3 п.п.). В целом в общей массе закредитованных россиян молодежь составляет 5,2 %. А самыми активными заемщиками по-прежнему остаются люди в возрасте от 30 до 39 лет (31,1 %).





«Более активное привлечение банками молодых заемщиков — новая тенденция на рынке розничного кредитования. "Хороших" "зрелых" заемщиков не хватает, поэтому кредиторы обращают свое внимание на пока еще не очень знакомый им сегмент граждан, которые только вступают во взрослую (в том числе, и в финансовом отношении) жизнь. При этом неудивительно, что основным "драйвером" привлечения молодых заемщиков являются кредитные карты. Этот вид розничных кредитов позволяет банкам максимально эффективно управлять кредитным риском с целью минимизации собственных потерь. В том числе за счет гибкого оперирования такими параметрами кредитов, как лимиты по картам», — прокомментировал ситуацию генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.







Между тем в кредиты влезают не только жители Новосибирской области, но и ее власти. Недавно региональное министерство финансов и налоговой политики объявило о том, что собирается взять в кредит 5 млрд руб. — чиновникам нужны деньги для финансирования бюджетного дефицита и погашения долгов.