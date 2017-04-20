МЧС нашло способ спасти от потопа коттеджи под Новосибирском

У большинства домов участки уже под водой на 20 см, говорят местные жители
У большинства домов участки уже под водой на 20 см, говорят местные жители

Сотрудники МЧС Новосибирской области экстренно сооружают новый дренажный канал, чтобы отвести воду от затопленного поселка в городе Обь.


«На месте организованы работы по наведению дренажного канала, установлено оптимальное место для проведения земляных работ. К утру 21 апреля земляные работы планируется завершить. Новый дренаж будет способствовать снижению уровня талых вод», — рассказали в отделе информации ГУ МЧС России по НСО.


В коттеджном поселке города Обь подтоплены 30 домов
В коттеджном поселке города Обь подтоплены 30 домов


По их данным, в районе Геодезии, который расположен в низине, из-за обильного снеготаяния на полях и нарушения дренажной системы подтоплены 30 домов, 10 из которых строятся и не заселены.


Сейчас вода на приусадебных участках трех улиц поднялась до 10–15 см, добавили в МЧС.


В поселке спасатели делают новый дренаж
В поселке спасатели делают новый дренаж


Местные жители рассказали корреспонденту НГС, что активно затапливать поселок начало вчера вечером. Местные жители спешно спасают вещи и отсыпают вокруг домов барьеры из песка. За ночь жители успели построить из грунта дамбу рядом с поселком, чтобы подтопление не приобрело еще более трагический характер.

Ксения Евдокимова
Фото Александра Ощепкова

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