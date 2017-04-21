Сибирячка отсудила у частной клиники 7 миллионов

Новосибирский областной суд постановил взыскать более 7 млн руб. с клиники эстетической медицины «Дюна» в пользу сибирячки Натальи Швецовой — ее мать тяжело заболела после передозировки наркоза на операции. 


Наталья Швецова (справа) попала в больницу в возрасте 49 лет, до этого она работала учителем математики и оператором в медучреждении
Наталья Швецова (справа) попала в больницу в возрасте 49 лет, до этого она работала учителем математики и оператором в медучреждении

На этой неделе областной суд рассмотрел апелляционную жалобу клиники эстетической медицины «Дюна», которую Ленинский районный суд обязал выплатить около 7,3 млн руб. в пользу сибирячки Натальи Швецовой и ее 55-летней недееспособной матери. Требования удовлетворены частично — заявленная сумма иска составляла более 10 млн руб. (компенсация морального вреда, в том числе за серьезный ущерб здоровью, и компенсация утраченного заработка). 


В суде решили частично изменить ранее принятое решение Ленинского суда, но, как сообщила НГС.НОВОСТИ адвокат истца Юлия Стибикина, сумма остается примерно на том же уровне — апелляционное решение защита получит в течение 2 недель. В картотеке дел областного суда сообщается, что дело Швецовой суд рассмотрел 18 апреля.


Борьба Натальи с клиникой длится уже 6 лет. Ее мать, которую зовут так же — Наталья Швецова — обратилась в «Дюну» в конце мая 2011 года по рекомендации знакомых. Ей должны были сделать несложную гинекологическую операцию — гистероскопию — для обследования полости матки. Через полчаса после операции пульс стал реже — 48 ударов в минуту, давление упало до 87/48 мм рт. ст., женщина стала плохо дышать. Ее перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.


Наталья Швецова до операции
Наталья Швецова до операции

«Коллеге, который подвозил ее, она сказала, что вечером дочь заберет. Ничего не предвещало того, что я ее больше не увижу…», — рассказывает Наталья Швецова. 


На следующий день после операции она увидела мать мельком, когда ее перевозили в реанимацию областной клинической больницы. Там Швецова-старшая пролежала еще месяц. 


Дыхание и сердечный ритм в итоге восстановились, но у женщины развилась тяжелая мозговая кома и «тяжелое поражение функций центральной нервной системы с исходом в апаллический синдром» — безучастность и полная утрата познавательной деятельности, сказано в решении Ленинского суда (копию документа НГС.НОВОСТИ предоставила адвокат Натальи).


Причиной столь тяжелого состояния стала неквалифицированная помощь анестезиолога-реаниматолога — «передозировка наркоза», уверена Наталья Швецова, ссылающаяся на данные судмедэкспертиз.


По словам дочери, дома ухаживать за матерью невозможно, поскольку ей нужно наблюдение врачей и медицинское оборудование, поэтому Наталья Васильевна лежала в горбольнице № 12, а сейчас находится в горбольнице № 1 на платной основе. По словам Швецовой, меньше года клиника «Дюна» компенсировала расходы на содержание матери, а потом лечить женщину в больнице приходилось за счет семьи. Кроме самой Натальи, с клиникой судились муж и еще одна дочь Швецовой-старшей.


«На протяжении нескольких лет улучшений в состоянии здоровья нет, и уже сейчас становится ясным, что Швецова Н.В. никогда не станет здоровым и полноценным человеком, и неизвестно, сколько она еще переживет страданий, связанных с тяжелой болезнью», 


— говорится в решении Ленинского суда.


В документе указано, что на заседании суда первой инстанции представители клиники не согласились с доводами Швецовой, пояснив, что расчет суммы утраченного заработка проведен неправильно. Они также указали на отсутствие информации «об определении степени утраты трудоспособности Швецовой Н.В.».


НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием к клинике «Дюна», но в медучреждении попросили написать письменный запрос и не смогли ответить на него в течение вечера 19 апреля и рабочего дня 20 апреля.


Адвокат Юлия Стибикина пояснила, что решение областного суда уже вступило в законную силу. Однако защита Швецовой опасается, что изменение названия юридического лица клиники повлияет на выплату Наталье присужденных денег.


По данным «СПАРК», клиника эстетической медицины «Дюна», выступавшая по делу ответчиком, в декабре 2016 года сменила юридический адрес и руководителя — теперь она зарегистрирована в Барнауле по адресу пр. Космический, 120, а возглавляет ее Аркадий Арсёнов. Прежние владельцы «Дюны» учредили по адресу ул. Ермака, 4, где находилась «Дюна», новое юрлицо — ООО «Медицина». Эту компанию возглавляет прежний директор и совладелец «Дюны» Дмитрий Егоров. В клинике не смогли оперативно прокомментировать, связана ли смена юрлица с судебным конфликтом.


В понедельник, 24 апреля, защита Швецовой планирует отнести заявление в Следственный комитет с жалобами на незаконную, на ее взгляд, реорганизацию юрлица и мошенничество со стороны ответчика.


НГС.НОВОСТИ уже рассказывали историю новосибирца Дмитрия Терещенко, который добился компенсации за смерть жены в медучреждении. Этой весной Терещенко выиграл в суде дело против горбольницы № 11 — больница заплатит ему и его маленьким детям 3 млн руб. После публикации истории на НГС следователи начали проверку в больнице.  

Мария Морсина
Фото предоставлены Натальей Швецовой

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