Сибирячка отсудила у частной клиники 7 миллионов

Новосибирский областной суд постановил взыскать более 7 млн руб. с клиники эстетической медицины «Дюна» в пользу сибирячки Натальи Швецовой — ее мать тяжело заболела после передозировки наркоза на операции.





Наталья Швецова (справа) попала в больницу в возрасте 49 лет, до этого она работала учителем математики и оператором в медучреждении

На этой неделе областной суд рассмотрел апелляционную жалобу клиники эстетической медицины «Дюна», которую Ленинский районный суд обязал выплатить около 7,3 млн руб. в пользу сибирячки Натальи Швецовой и ее 55-летней недееспособной матери. Требования удовлетворены частично — заявленная сумма иска составляла более 10 млн руб. (компенсация морального вреда, в том числе за серьезный ущерб здоровью, и компенсация утраченного заработка).







В суде решили частично изменить ранее принятое решение Ленинского суда, но, как сообщила НГС.НОВОСТИ адвокат истца Юлия Стибикина, сумма остается примерно на том же уровне — апелляционное решение защита получит в течение 2 недель. В картотеке дел областного суда сообщается, что дело Швецовой суд рассмотрел 18 апреля.







Борьба Натальи с клиникой длится уже 6 лет. Ее мать, которую зовут так же — Наталья Швецова — обратилась в «Дюну» в конце мая 2011 года по рекомендации знакомых. Ей должны были сделать несложную гинекологическую операцию — гистероскопию — для обследования полости матки. Через полчаса после операции пульс стал реже — 48 ударов в минуту, давление упало до 87/48 мм рт. ст., женщина стала плохо дышать. Ее перевели на аппарат искусственной вентиляции легких.







Наталья Швецова до операции

«Коллеге, который подвозил ее, она сказала, что вечером дочь заберет. Ничего не предвещало того, что я ее больше не увижу…», — рассказывает Наталья Швецова.





На следующий день после операции она увидела мать мельком, когда ее перевозили в реанимацию областной клинической больницы. Там Швецова-старшая пролежала еще месяц.







Дыхание и сердечный ритм в итоге восстановились, но у женщины развилась тяжелая мозговая кома и «тяжелое поражение функций центральной нервной системы с исходом в апаллический синдром» — безучастность и полная утрата познавательной деятельности, сказано в решении Ленинского суда (копию документа НГС.НОВОСТИ предоставила адвокат Натальи).







Причиной столь тяжелого состояния стала неквалифицированная помощь анестезиолога-реаниматолога — «передозировка наркоза», уверена Наталья Швецова, ссылающаяся на данные судмедэкспертиз.







По словам дочери, дома ухаживать за матерью невозможно, поскольку ей нужно наблюдение врачей и медицинское оборудование, поэтому Наталья Васильевна лежала в горбольнице № 12, а сейчас находится в горбольнице № 1 на платной основе. По словам Швецовой, меньше года клиника «Дюна» компенсировала расходы на содержание матери, а потом лечить женщину в больнице приходилось за счет семьи. Кроме самой Натальи, с клиникой судились муж и еще одна дочь Швецовой-старшей.







«На протяжении нескольких лет улучшений в состоянии здоровья нет, и уже сейчас становится ясным, что Швецова Н.В. никогда не станет здоровым и полноценным человеком, и неизвестно, сколько она еще переживет страданий, связанных с тяжелой болезнью»,





— говорится в решении Ленинского суда.







В документе указано, что на заседании суда первой инстанции представители клиники не согласились с доводами Швецовой, пояснив, что расчет суммы утраченного заработка проведен неправильно. Они также указали на отсутствие информации «об определении степени утраты трудоспособности Швецовой Н.В.».







НГС.НОВОСТИ обратились за комментарием к клинике «Дюна», но в медучреждении попросили написать письменный запрос и не смогли ответить на него в течение вечера 19 апреля и рабочего дня 20 апреля.







Адвокат Юлия Стибикина пояснила, что решение областного суда уже вступило в законную силу. Однако защита Швецовой опасается, что изменение названия юридического лица клиники повлияет на выплату Наталье присужденных денег.







По данным «СПАРК», клиника эстетической медицины «Дюна», выступавшая по делу ответчиком, в декабре 2016 года сменила юридический адрес и руководителя — теперь она зарегистрирована в Барнауле по адресу пр. Космический, 120, а возглавляет ее Аркадий Арсёнов. Прежние владельцы «Дюны» учредили по адресу ул. Ермака, 4, где находилась «Дюна», новое юрлицо — ООО «Медицина». Эту компанию возглавляет прежний директор и совладелец «Дюны» Дмитрий Егоров. В клинике не смогли оперативно прокомментировать, связана ли смена юрлица с судебным конфликтом.







В понедельник, 24 апреля, защита Швецовой планирует отнести заявление в Следственный комитет с жалобами на незаконную, на ее взгляд, реорганизацию юрлица и мошенничество со стороны ответчика.







НГС.НОВОСТИ уже рассказывали историю новосибирца Дмитрия Терещенко, который добился компенсации за смерть жены в медучреждении. Этой весной Терещенко выиграл в суде дело против горбольницы № 11 — больница заплатит ему и его маленьким детям 3 млн руб. После публикации истории на НГС следователи начали проверку в больнице.

