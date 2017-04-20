Новосибирцы выстроились в длинные очереди на концерт группы «Грибы»

Сотни новосибирцев выстроились в длинные очереди перед клубом «Отдых» — сегодня вечером здесь состоится концерт популярной группы «Грибы».





Очередь на концерт





Около 19:30 читатель НГС прислал в редакцию фото очереди перед клубом «Отдых». «Около ТЦ "Юпитер" собралась огромная очередь из желающих попасть на концерт группы "Грибы"», — написал очевидец.







Цена билетов на концерт группы начиналась от 1300 руб.







Репортаж с концерта группы читайте в ближайшее время на НГС.





Очередь у ТЦ «Юпитер»





Справка: «Грибы» — украинский музыкальный коллектив, основанный в Киеве в 2016 году продюсером групп Quest Pistols и «Нервы» Юрием Бардашем. 28 апреля 2016 года «Грибы» выложили на YouTube свой первый клип «Интро», который меньше чем за месяц набрал миллион просмотров. 10 марта 2017 года вышел четвертый клип «Тает лед», который за несколько недель набрал более 10 млн просмотров. Отличительной чертой группы является звучание на стыке хип-хопа и хауса. В клипах участники «Грибов» скрывают свои лица под капюшонами, панамами и балаклавами (Википедия).







Хит группы «Тает лед» многократно перепели различные исполнители. Кавер на эту песню записали и творческие новосибирцы: студенческий клуб экономического факультета НГУ «Максимин» сочинил песню о тяжелой учебе в вузе. А школьники провели флешмоб в защиту автобусной остановки под хит группы «Грибы».

