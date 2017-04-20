Прокуратура выяснила причину отравления новосибирских хоккеистов на сборах

Возбудителем заболеваний стал норовирус
Возбудителем заболеваний стал норовирус

Прокуратура Свердловской области нашла нарушения в столовых спортивного комплекса «Курганово», где отравились 7 новосибирских хоккеистов.


«Результаты проведенных в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" лабораторных исследований материалов от заболевших показали, что возбудителем заболеваний стал норовирус», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.


В ведомстве установили, что питание в СК «Курганово» организовывало ООО «Комфорт». Во время проверки организации специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований: в холодильнике нашлись приправы с истекшими сроками годности, в смывах с кастрюли в овощном цехе оказались бактерии энтеробактер клоаце, которые могут вызывать инфекционные заболевания мочеполовой и респираторных систем.


«Зафиксировано несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике, недостаточное количество производственных столов — отделка сырого мяса и рыбы проводится на одном столе, несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции — в мясном цехе в холодильном оборудовании продукция без маркировки», — рассказали в прокуратуре.


Прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО «Комфорт» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов (ст. 6.6, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Кроме того, выяснилось, что администрация СК «Курганово» вовремя не сообщает в Роспотребнадзор об инфекциях у спортсменов и нарушает проведение дезинфекции.


Напомним, 7 детей из хоккейной команды «Сибирь 2007», а также тренер и мать одного из детей попали в Полевскую центральную городскую больницу в Свердловской области в конце марта. Новосибирцев привезли из СК «Курганово» с симптомами острой кишечной инфекции — рвотой, температурой, болями в животе.

Ксения Евдокимова
Фото pixabay.com

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