Прокуратура выяснила причину отравления новосибирских хоккеистов на сборах

Возбудителем заболеваний стал норовирус



Прокуратура Свердловской области нашла нарушения в столовых спортивного комплекса «Курганово», где отравились 7 новосибирских хоккеистов.





«Результаты проведенных в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" лабораторных исследований материалов от заболевших показали, что возбудителем заболеваний стал норовирус», — сообщили в прокуратуре Свердловской области.







В ведомстве установили, что питание в СК «Курганово» организовывало ООО «Комфорт». Во время проверки организации специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований: в холодильнике нашлись приправы с истекшими сроками годности, в смывах с кастрюли в овощном цехе оказались бактерии энтеробактер клоаце, которые могут вызывать инфекционные заболевания мочеполовой и респираторных систем.







«Зафиксировано несоблюдение правил товарного соседства при хранении продуктов в холодильнике, недостаточное количество производственных столов — отделка сырого мяса и рыбы проводится на одном столе, несоблюдение требований к маркировке пищевой продукции — в мясном цехе в холодильном оборудовании продукция без маркировки», — рассказали в прокуратуре.







Прокуратура возбудила административные дела в отношении ООО «Комфорт» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований и технических регламентов (ст. 6.6, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ). Кроме того, выяснилось, что администрация СК «Курганово» вовремя не сообщает в Роспотребнадзор об инфекциях у спортсменов и нарушает проведение дезинфекции.





Напомним, 7 детей из хоккейной команды «Сибирь 2007», а также тренер и мать одного из детей попали в Полевскую центральную городскую больницу в Свердловской области в конце марта. Новосибирцев привезли из СК «Курганово» с симптомами острой кишечной инфекции — рвотой, температурой, болями в животе.

