Годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Калининском районе

Родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон
Родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон


Днем 20 апреля в Новосибирске из окна 8-го этажа дома на ул. Курчатова выпал годовалый ребенок: сейчас ребенок в больнице.


Проверку по происшествию проводят следователи Заельцовского следственного отдела следственного управления СКР по НСО.


«По предварительным данным, в дневное время родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон квартиры. На какое-то время ребенок остался без присмотра и залез на находившиеся у окна предметы, а затем на подоконник, после чего выпал из окна», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Максименко.


Мальчик получил травмы, но выжил. Прибывшие врачи «скорой помощи» увезли мальчика в больницу.


Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.


Дополнение: очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что мальчик сначала упал на ветки дерева, а потом на траву.


В Новосибирске стало тепло и снова наступил страшный сезон выпадения детей из окон: в прошлом году в области 14 детей пострадали из-за падения с высоты.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой

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