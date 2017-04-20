Годовалый мальчик выпал из окна многоэтажки в Калининском районе

Родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон







Днем 20 апреля в Новосибирске из окна 8-го этажа дома на ул. Курчатова выпал годовалый ребенок: сейчас ребенок в больнице.





Проверку по происшествию проводят следователи Заельцовского следственного отдела следственного управления СКР по НСО.







«По предварительным данным, в дневное время родители мальчика устроили в квартире уборку, при этом открыли одно из окон квартиры. На какое-то время ребенок остался без присмотра и залез на находившиеся у окна предметы, а затем на подоконник, после чего выпал из окна», — сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Максименко.







Мальчик получил травмы, но выжил. Прибывшие врачи «скорой помощи» увезли мальчика в больницу.







Сейчас следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.







Дополнение: очевидцы происшествия в соцсетях сообщают, что мальчик сначала упал на ветки дерева, а потом на траву.





В Новосибирске стало тепло и снова наступил страшный сезон выпадения детей из окон: в прошлом году в области 14 детей пострадали из-за падения с высоты.

