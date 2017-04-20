Новосибирские врачи и робот провели сложную операцию геологу с пульсирующей аортой

Хирурги новосибирской клиники Мешалкина рассказали о редкой операции, которую сделали мужчине с опасным заболеванием ― аневризмой аорты ― с помощью медицинского робота da Vinci.


Робот da Vinci участвует в операциях клиники Мешалкина с 2011 года
Робот da Vinci участвует в операциях клиники Мешалкина с 2011 года

Этой весной 67-летний пациент из Биробиджана прилетел на операцию в Сибирский федеральный биомедицинский исследовательский центр им. академика Мешалкина.


«До операции у меня пульсировала брюшная часть аорты с такой скоростью, что было трудно загадывать, сколько еще проживу. Было страшно»,


― цитируют пациента Александра Александровича в пресс-службе клиники. Аневризма аорты — патологическое расширение участка аорты, самой большой артерии в организме человека, напоминают врачи.


У мужчины диагностировали не только аневризму брюшной аорты, но и сопутствующие патологии: нарушения ритма сердца, сужения коронарных артерий и хроническую обструктивную болезнь легких, которая затрудняет дыхание. Кроме того, анатомические особенности пациента не позволяли провести малотравматичную операцию через проколы в паховых областях или открытую операцию.


Заведующий кардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Игнатенко
Заведующий кардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Игнатенко


«Задача хирургов заключалась в минимизации объема операционной травмы, поэтому предпочтительной являлась операция с помощью роботизированного комплекса da Vinci», ― пояснил заведующий кардиохирургическим отделением сосудистой патологии и гибридных технологий Павел Игнатенко.


Хирурги сделали операцию через небольшие проколы. Они удаляли расширенный участок и замещали его сосудистым протезом с помощью робота-хирурга da Vinci.


По словам Александра Александровича, у него никогда не было проблем со здоровьем. Он много лет был инженером-геологом ― работал и в тайге, и в полях на месторождениях полезных ископаемых. В послужном списке геолога около 20 месторождений, поделились в клинике.


Сейчас прооперированный пациент ― геолог с огромным стажем ― чувствует себя хорошо
Сейчас прооперированный пациент ― геолог с огромным стажем ― чувствует себя хорошо


«На пенсию ушел 3 года назад, да и то нехотя. Как только закончилась активная работа, прицепились болячки. Свой профессиональный праздник ― День геолога (2 апреля) ― в этом году встретил на больничной койке», ― рассказывает Александр Александрович.


Сегодня пациент чувствует себя хорошо. Напряжение, с которым он жил последние месяцы, исчезло, подчеркнули в клинике Мешалкина и добавили, что операция была бесплатной ― по квоте.


Робот-хирург da Vinci участвует в операциях клиники Мешалкина с 2011 года — он нужен, когда пациентам требуется щадящее оперативное вмешательство. Первую в России операцию на брюшной аорте с помощью робота da Vinci новосибирские кардиохирурги сделали осенью 2016 году и настроили пациенту кровоток в ногах.

Мария Морсина
Фото предоставлены пресс-службой клиники Мешалкина

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