Названы самые популярные у новосибирцев остановки транспорта

«Метро "Площадь Маркса"» (в сторону ул. Титова)



Аналитики «Яндекса» выяснили, во сколько в Новосибирске начинается утренний час пик и какие остановки транспорта у горожан самые востребованные.





«В Новосибирске чуть больше 1600 остановок наземного общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, маршруток и автобусов. Популярность остановок мы измерили, посчитав, сколько человек на каждой остановке пользовались мобильным приложением Яндекс.Транспорт», — сообщили исследователи «Яндекса».







Исследование проводилось осенью 2016 года и в нем статистики учли данные 104 тыс. уникальных пользователей из Новосибирска.







Самыми популярными остановками транспорта в будние дни у новосибирцев стали:







«Метро "Площадь Маркса"» в сторону Октябрьского моста,



«Магазин "Кристалл"» в сторону Октябрьского моста,



«Метро "Площадь Маркса"» в сторону ул. Титова,



«Метро "Заельцовская"» в сторону центра,



«Площадь Калинина» в сторону ул. Богдана Хмельницкого.







Почти все самые популярные остановки расположены вдоль красной ветки метро, а общественный транспорт возле станций «Площадь Маркса» и «Студенческая» востребован всегда — и в будни, и в выходные.







Самые популярные у новосибирцев остановки в будние дни по версии «Яндекса»





Кроме того, аналитики «Яндекса» выяснили, что в будние дни утренний час пик в Новосибирске начинается в 7:00 — на час раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, — и продолжается до 9:00.





«В это время люди выезжают по делам из спальных районов города», — отмечает «Яндекс».







Вечерний час пик, по данным исследователей, с 17:00 до 19:00. В это время резко вырастает популярность остановок в самом центре города и в местах пересадок возле станций метро.







«В выходные дни нагрузка на остановки распределяется совсем по-другому. Поток пассажиров плавно растет с утра до 14:00, а после 19:00 так же плавно убывает до полуночи», — подсчитали в «Яндексе».







Аналитики «Яндекса» часто проводят разные интересные исследования. Например, недавно они выяснили, какие сны чаще всего снились новосибирцам прошедшей осенью и зимой.

