Названы самые популярные у новосибирцев остановки транспорта
Аналитики «Яндекса» выяснили, во сколько в Новосибирске начинается утренний час пик и какие остановки транспорта у горожан самые востребованные.
«В Новосибирске чуть больше 1600 остановок наземного общественного транспорта: трамваев, троллейбусов, маршруток и автобусов. Популярность остановок мы измерили, посчитав, сколько человек на каждой остановке пользовались мобильным приложением Яндекс.Транспорт», — сообщили исследователи «Яндекса».
Исследование проводилось осенью 2016 года и в нем статистики учли данные 104 тыс. уникальных пользователей из Новосибирска.
Самыми популярными остановками транспорта в будние дни у новосибирцев стали:
«Метро "Площадь Маркса"» в сторону Октябрьского моста,
«Магазин "Кристалл"» в сторону Октябрьского моста,
«Метро "Площадь Маркса"» в сторону ул. Титова,
«Метро "Заельцовская"» в сторону центра,
«Площадь Калинина» в сторону ул. Богдана Хмельницкого.
Почти все самые популярные остановки расположены вдоль красной ветки метро, а общественный транспорт возле станций «Площадь Маркса» и «Студенческая» востребован всегда — и в будни, и в выходные.
Кроме того, аналитики «Яндекса» выяснили, что в будние дни утренний час пик в Новосибирске начинается в 7:00 — на час раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге, — и продолжается до 9:00.
«В это время люди выезжают по делам из спальных районов города», — отмечает «Яндекс».
Вечерний час пик, по данным исследователей, с 17:00 до 19:00. В это время резко вырастает популярность остановок в самом центре города и в местах пересадок возле станций метро.
«В выходные дни нагрузка на остановки распределяется совсем по-другому. Поток пассажиров плавно растет с утра до 14:00, а после 19:00 так же плавно убывает до полуночи», — подсчитали в «Яндексе».
Аналитики «Яндекса» часто проводят разные интересные исследования. Например, недавно они выяснили, какие сны чаще всего снились новосибирцам прошедшей осенью и зимой.
Ксения Евдокимова
Фото Ольги Бурлаковой (1), скриншот yandex.ru