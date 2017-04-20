В «Победе» решили показывать не попавшие в прокат редкие фильмы

Картина итальянского художника Джованни Сегантини





Кинотеатр «Победа» совместно с аукционным домом GETART запустила проект по продвижению в Новосибирске фильмов об искусстве, которых не было в российском прокате.







«Мы будем находить интересные фильмы об искусстве, которых не было в прокате. "Победа" будет привозить их, а мы еще приглашать на просмотр тех, кому это интересно, а также приглашать интересных людей из сферы искусства и обсуждать увиденное. Это будет такая новая площадка для общения», — сообщил директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов и уточнил, что название новому проекту пока еще не придумано, но сегодня уже будет показан первый фильм.







Как пояснил Григорий, в «Победе» сегодня покажут документальный фильм про итальянского художника второй половины XIX века Джованни Сегантини «Сегантини, возвращение к природе», который представлен в рамках фестиваля итальянского кино.







Кадр из фильма «Сегантини, возвращение к природе»





«Этот художник, во многом уникальный, в России малоизвестен. Даже сами итальянцы больше знают его как пейзажиста, хотя в последний период своего творчества он очень много работал именно в философско-символическом ключе… Картин его в России нет. Единственный раз, когда его картина была у нас — это 1898 год, в России проводилась выставка итальянских художников, и в составе этой выставки была работа Сегантини "Две матери"», — рассказала начальник отдела информации и развития художественного музея Наталья Дюньдик.







На сегодняшний показ пускают только по пригласительным билетам.







Ранее необычный кинопоказ прошел в «Победе» 21 марта, когда в кинотеатре показали выпуски киножурнала «Сибирь на экране» с 60-х по 2000-е о новосибирцах. Почти всех героев этих выпусков пригласили на показ.







