Жители поселка под Новосибирском остановили дровосеков звонком в полицию

Деревья в Ложке, которые разрешили вырубить

Владельцы земельных участков на окраине поселка Ложок под Новосибирском получили разрешение на вырубку деревьев, несмотря на проверки со стороны минстроя НСО — вырубку деревьев остановили местные жители, вызвавшие полицию.





Как рассказала НГС.НОВОСТИ жительница Ложка Наталья, собственники одного из участков в северной части поселка получили разрешение на вырубку березового леса. Утром 20 апреля на участке появились представители покупателей этого участка и планировали начать рубить деревья, однако местные жители вызвали полицию.







«Мы побеседовали с этими людьми, они уехали, сказали, что им эти проблемы не нужны, есть собственник участка — пусть он вырубит, подготовит под строительство, решит все проблемы, а потом продает. Они говорят, мол, теперь мы уже не можем понять, лес это или не лес, чтобы мы тоже крайними не оказались», — рассказала девушка.







Площадь участка, указанного в разрешении на вырубку, — 1 тыс. кв. м. По данным публичной кадастровой карты, участок был поставлен на учет в сентябре 2016 года, сведения о нем были внесены в реестр в январе 2017 года.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что министерство строительства НСО начало проверку выделения соседнего участка леса площадью более 78 тыс. кв. м под комплексное строительство. Между тем по соседству с ним расположено 25 небольших участков, уже переданных частным лицам.





«Почему-то про них тишина, как будто бы их не существует, а это половина леса — и волнует нас больше эта часть, потому что она будет выходить к Восточному объезду», — объясняет Наталья.





17 апреля прошли публичные слушания по планировке территории Барышевского сельсовета. По словам жительницы Ложка, руководство Барышевского сельсовета планировало перезонировать указанные участки в зону рекреации, однако представитель минстроя Сергей Новокшонов выступил за присвоение землям природоохранного статуса, который исключил бы любое строительство.





«А что будет по маленьким участкам, он сказал, что не знает. Кто виноват, что делать — неизвестно, но на сегодняшний день есть собственники участков под ИЖС, это физические лица, и как быть с ними — это острый вопрос. Сейчас будут собираться комиссии и что-то решать», — добавила она.







Наталья также отметила, что местные жители надеются на комплексное развитие территории, предполагающее улучшение транспортной доступности Ложка и строительство социальных объектов, однако пока наблюдают только нарезку земли и ее передачу под застройку домами.