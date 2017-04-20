Строители стали строить больше «двушек» из-за перемены вкусов у новосибирцев

В I квартале 2017 года в Новосибирске сдали 2,4 тыс. квартир
В I квартале 2017 года в Новосибирске сдали 2,4 тыс. квартир

По итогам I квартала 2017 года в Новосибирске подорожали квартиры в новостройках и подешевела «вторичка».


Как сообщается в бюллетене «Жилищный рынок Новосибирска», подготовленном ГК «ЁЛКА Девелопмент», в первые 3 месяца этого года в городе сдали 2407 квартир, что на 1,25 тыс. квартир меньше, чем за тот же период 2016 года. Всего в январе-марте построили 11 многоквартирных и 272 индивидуальных жилых дома общей площадью 159,7 тыс. кв. м и средней площадью 55 кв. м. Активнее всего дома строили на левом берегу Новосибирска — в Кировском и Ленинском районах.


Если в прошлом году чаще всего строили студии и 1-комнатные квартиры, то в этом — 2-комнатные. На рынке их доля увеличилась почти в 2 раза, а «однешек» уменьшилась на 21 %. По мнению экспертов, новосибирцы разлюбили «однешки», но на первичном рынке подходящих вариантов для них не было.


В первые месяцы 2017 года квартиры в новостройках подорожали, а на вторичном рынке подешевели. «В первом квартале 2017 года, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, цены за 1 кв. м (с учетом скидок) на строящиеся и сданные жилые помещения многоквартирных домов снизились на 0,59 %. Цены в новостройках выросли на 0,7 %, а на рынке вторичного жилья снизились на 1,99 %. <…> Самое серьезное изменение цен за 1 кв. м произошло в сегменте 2К (2-комнатных квартир. — К.Ш.): в новостройках — рост на 2,5 %, а на вторичном рынке — падение на 2,4 %», — сообщили аналитики.


Строители стали строить больше «двушек» из-за перемены вкусов у новосибирцев


По словам директора по управлению проектами и инвестициями ГК «ЁЛКА Девелопмент» Максима Маркова, в продаже в Новосибирске остаются квартиры, которые сдали еще в прошлом году, но остались непроданными — каждая 3-я.

Кирилл Шматков
Фото Александра Ощепкова, инфографика из бюллетеня «Жилищный рынок Новосибирска»

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