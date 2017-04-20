Городецкий поручил срочно поставить пешеходные светофоры у школ после трагедии в Омске

Сегодня ограждения, светофоры и разметка есть на пешеходных переходах только у 30 % школ региона
Сегодня ограждения, светофоры и разметка есть на пешеходных переходах только у 30 % школ региона

20 апреля губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий на заседании по обеспечению безопасности дорожного движения призвал оперативно обустроить дороги у школ пешеходными переходами со светофорами.


Поводом для заседания послужили трагические события в Омской области. 14 апреля водитель школьного микроавтобуса, несмотря на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, где столкнулся с поездом. В аварии погибли водитель и сопровождавшая школьников женщина, несколько детей пострадали.


«В Новосибирской области через железнодорожные переезды проходит 41 школьный маршрут. Общая численность учащихся, подвозимых по этим маршрутам, — 1317 человек», — сообщает пресс-служба правительства области.


Участники заседания предложили обследовать железнодорожные переезды, по которым проходят маршруты школьных автобусов, а также закрыть некоторые переезды. После обсуждения губернатор распорядился обновить областные регламенты по безопасности детей при перевозках. «Школьные маршруты должны быть безопасными уже сегодня», — подчеркнул Городецкий.


В Новосибирской области через железнодорожные переезды проходит 41 школьный маршрут
В Новосибирской области через железнодорожные переезды проходит 41 школьный маршрут


Кроме того, на заседании обсудили обустройство дорог у школ региона регулируемыми пешеходными переходами. Сегодня пешеходные ограждения, светофоры, «лежачие полицейские» и разметка есть на пешеходных переходах примерно у 30 % школ региона. Губернатор потребовал привести «пешеходные переходы в безопасное состояние» к 1 сентября 2017 года.


Всего в Новосибирской области используется 516 школьных автобусов, причем их парк периодически обновляется. В начале учебного года школы Новосибирской области получили 19 новых автобусов.

Ксения Евдокимова
Фото Татьяны Фатеевой (1), Ольги Бурлаковой (2)

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