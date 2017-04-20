Мэрия задумала построить 4-полосный дублер Большевистской


Дублером ул. Большевистской станет четырехполосный автобан
Дублером ул. Большевистской станет четырехполосный автобан

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о проведении публичных слушаний по строительству автодороги на ул. Зыряновской.


В будущем она сможет частично снизить транспортную нагрузку на ул. Большевистской.


Как следует из документов, размещенных в открытом доступе 19 апреля, новая автодорога будет идти от ул. Серебренниковской до ул. Восход и разгрузит ул. Большевистскую на участке от площади инженера Будагова до Коммунального моста.


Ранее при обсуждении этого проекта звучала информация о создании четырехполосной магистрали, ради которой трамвайные пути перенесут ближе к железной дороге. Идея расширения ул. Зыряновской есть уже давно, впервые об этом заговорили 10 лет назад в связи с амбициями по застройке Октябрьского района.


План межевания
План межевания


Теперь проект межевания территории под будущий автобан, наконец, утвержден и должен 1 июня пройти публичные слушания. Жители Новосибирска могут ознакомиться со всеми документами по проекту на сайте мэрии и не позднее чем за пять дней до проведения публичных слушаний подать свои замечания. 

Анна Наумцева
Фото thinkstockphotos.com, схема с сайта http://novo-sibirsk.ru

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