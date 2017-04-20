Куда идти после укуса клеща в Новосибирске: интерактивная карта

В мэрии Новосибирска рассказали, где в этом году можно сдать анализы на клещевой энцефалит и поставить иммуноглобулин после укуса клеща.





Чем быстрее поставить иммуноглобулин после укуса клеща, тем больше гарантии, что он даст эффект

Мэрия Новосибирска обнародовала список так называемых «пунктов экстренной серопрофилактики», т.е. больниц и поликлиник, в которые горожане могут обратиться за инъекцией иммуноглобулина после того, как их укусит клещ.







«Для детей до 18 лет введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита осуществляется бесплатно», — уточнили в пресс-центре мэрии.







Взрослым за инъекции иммуноглобулина придется платить. Например, в ГИКБ № 1 на ул. Семьи Шамшиных, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как пациент, сообщили, что для человека весом 50 кг инъекция иммуноглобулина обойдется в 4350 руб. В ГКБ № 2 на пр. Дзержинского такая же доза иммуноглобулина стоит 7 тыс. руб.







Также власти назвали адреса лабораторий, в которых можно сдать анализы на клещевой вирусный энцефалит. Эта процедура тоже платная. Например, в клинике «Медпрактика» на ул. Гоголя в зависимости от вида анализа его стоимость варьируется от 850 руб. до 1700 руб.











Сезон клещей в Новосибирской области уже начался. О первом клеще читательница НГС.НОВОСТИ сообщила еще в конце февраля. Его принесла собака, гулявшая у теплотрассы. А к концу прошлой рабочей недели клещи покусали уже 14 жителей региона.