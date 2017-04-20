Куда идти после укуса клеща в Новосибирске: интерактивная карта

В мэрии Новосибирска рассказали, где в этом году можно сдать анализы на клещевой энцефалит и поставить иммуноглобулин после укуса клеща.


Чем быстрее поставить иммуноглобулин после укуса клеща, тем больше гарантии, что он даст эффект
Чем быстрее поставить иммуноглобулин после укуса клеща, тем больше гарантии, что он даст эффект

Мэрия Новосибирска обнародовала список так называемых «пунктов экстренной серопрофилактики», т.е. больниц и поликлиник, в которые горожане могут обратиться за инъекцией иммуноглобулина после того, как их укусит клещ.


«Для детей до 18 лет введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита осуществляется бесплатно», — уточнили в пресс-центре мэрии.


Взрослым за инъекции иммуноглобулина придется платить. Например, в ГИКБ № 1 на ул. Семьи Шамшиных, куда корреспондент НГС.НОВОСТИ позвонила как пациент, сообщили, что для человека весом 50 кг инъекция иммуноглобулина обойдется в 4350 руб. В ГКБ № 2 на пр. Дзержинского такая же доза иммуноглобулина стоит 7 тыс. руб.


Также власти назвали адреса лабораторий, в которых можно сдать анализы на клещевой вирусный энцефалит. Эта процедура тоже платная. Например, в клинике «Медпрактика» на ул. Гоголя в зависимости от вида анализа его стоимость варьируется от 850 руб. до 1700 руб.



Сезон клещей в Новосибирской области уже начался. О первом клеще читательница НГС.НОВОСТИ сообщила еще в конце февраля. Его принесла собака, гулявшая у теплотрассы. А к концу прошлой рабочей недели клещи покусали уже 14 жителей региона.

Ольга Хмелевская
Инфографика Александра Ощепкова

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