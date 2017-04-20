Преподаватель НГУ стала кавалером ордена Почетного легиона

Профессор кафедры французского языка Гуманитарного института НГУ Мишель Дебренн получила высшую государственную награду Франции.





Мишель Дебренн







«Это действительно очень высокая награда. Я, конечно, не могла представить, что буду ее обладателем. Мне пришло письмо от советника консула посольства Франции в Москве со ссылкой на издание, где опубликован указ с именами награжденных. Я нахожусь в списке, который был подан Министерством иностранных дел Франции. В орден производят за военные или гражданские заслуги перед Францией. Как оказалось, один из моих прадедов получал этот орден за военные заслуги», — рассказывает Мишель Дебренн.







Парижанка Дебренн поступила на Гуманитарный факультет в НГУ в 1976 году, а в 1980-м — окончила вуз с красным дипломом, сообщает пресс-служба НГУ. Много лет Мишель Дебренн делает проекты по студенческому обмену и научному сотрудничеству между Россией и Францией.







«Смысл моей деятельности, за которую я, вероятно, и получила награду, в том, чтобы о НГУ больше знали за границей и приезжали сюда учиться», — говорит Мишель Дебренн.







По данным пресс-службы НГУ, сейчас завершается набор французских студентов на кратковременные научные стажировки в Академгородке. В прошлом году их прошли 43 студента, в этом году желающих оказалось гораздо больше. Также в планах Мишель — организация салона Study in Siberia в Париже, а также вступление НГУ в Ассоциацию университетов Франкофонии.







Орден Почетного легиона — не единственная награда Мишель Дебренн, в 2008 году она получила награду Сената Франции «Trophées de la présence française à l'étranger» за вклад в развитие французской культуры за границей.







Справка: Орден Почетного легиона — французский национальный орден, учрежденный Наполеоном Бонапартом 19 мая 1802 года по примеру рыцарских орденов. Принадлежность к ордену является высшим знаком отличия, почета и официального признания особых заслуг во Франции. Прием в члены ордена осуществляется за выдающиеся военные или гражданские заслуги президентом Французской Республики.







Сотрудники, а также студенты и выпускники НГУ часто получают престижные награды и премии. Недавно 25-летний Олег Сотников, выпускник НГУ и аспирант Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, получил премию Правительства РФ за эксперимент на мощном высоковольтном инжекторе.

