Названа дата апрельского потепления до +23

К Новосибирску подступает новая волна аномального тепла

Новосибирские синоптики дали прогноз до конца апреля — в регионе будет удерживаться аномальное тепло.







«На последнюю декаду апреля мы предполагаем, что температурный фон будет выше нормы на 3–5 градусов. Температурные колебания ожидаются, но на повышенном фоне. Среднедекадная температура предполагается +7…+12 градусов», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.







По его словам, днем столбик термометра будет подниматься от +11 градусов до +18…+23 градусов. Такого тепла стоит ждать 26 апреля.





«Ночью будет от +1…+6 градусов до +11 градусов. Осадки вероятны в отдельные дни в виде дождя», — прокомментировал синоптик.







Судя по долговременному прогнозу, который ранее давал Новосибирский Гидрометцентр, вслед за теплым апрелем должен наступить май холоднее нормы.