Названа дата апрельского потепления до +23

К Новосибирску подступает новая волна аномального тепла
К Новосибирску подступает новая волна аномального тепла

Новосибирские синоптики дали прогноз до конца апреля — в регионе будет удерживаться аномальное тепло.


«На последнюю декаду апреля мы предполагаем, что температурный фон будет выше нормы на 3–5 градусов. Температурные колебания ожидаются, но на повышенном фоне. Среднедекадная температура предполагается +7…+12 градусов», — сообщил пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


По его словам, днем столбик термометра будет подниматься от +11 градусов до +18…+23 градусов. Такого тепла стоит ждать 26 апреля.


«Ночью будет от +1…+6 градусов до +11 градусов. Осадки вероятны в отдельные дни в виде дождя», — прокомментировал синоптик.


Судя по долговременному прогнозу, который ранее давал Новосибирский Гидрометцентр, вслед за теплым апрелем должен наступить май холоднее нормы.

Анна Наумцева
Фото Юлии Шипициной

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