Пьяные новосибирцы за рулем убили 14 человек за 3 месяца

В авариях с пьяными водителями за 3 месяца погибли 14 человек

В Новосибирской области увеличилось число погибших в авариях с нетрезвыми водителями.





«За I квартал 2017 года в Новосибирской области зарегистрировано 43 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 14 человек погибли и 64 травмированы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 44 ДТП: 6 погибли, 63 травмированы. Рост погибших в ДТП составил 133 %», — рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.







В этом году сотрудники полиции задержали 2677 нетрезвых водителей. Из них 1582 человека просто попались пьяными за рулем (ст. 12.8 КоАП РФ), 794 — отказались от медосвидетельствования (12.26 КоАП РФ), а 301 водитель попался пьяным повторно (ст. 264.1 УК РФ).







Например, одна из громких аварий произошла вечером 9 марта в Ленинском районе: 28-летний пьяный водитель «Жигулей» врезался в попутный микроавтобус «Мерседес». В аварии погиб пассажир «Жигулей».







А 9 апреля 45-летний нетрезвый водитель, лишенный прав на 1,5 года, ехал на «Ладе» по автодороге Барнаул – Новосибирск. Перед Искитимом он наехал на дорожное ограждение и опрокинулся в кювет. Водитель погиб на месте аварии.







Перевернувшаяся под Искитимом «Лада»







Госавтоинспекция напоминает, что сейчас пьяных водителей наказывают штрафом в 30 тыс. руб. и лишают прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителя могут привлечь к уголовной ответственности, вплоть до лишения свободы до 2 лет и лишением прав до 3 лет.







Инспекторы ГИБДД области часто устраивают операцию «Нетрезвый водитель». Например, во время праздников с 7 по 9 марта на дорогах попались почти 100 пьяных водителей.

