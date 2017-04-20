Девочка из Новосибирска обыграла всех сверстников на первенстве России по быстрым шахматам

Новосибирская юная шахматистка Екатерина Мирошник обыграла в быстрые шахматы все 92 соперницы в своей группе 
Новосибирская юная шахматистка Екатерина Мирошник обыграла в быстрые шахматы все 92 соперницы в своей группе 

14-летняя ученица гимназии № 1 Екатерина Мирошник стала лучшей в первенстве России по быстрым шахматам.


«Первенство проходит в Сочи. Вчера быстрые шахматы прошли, сегодня идут классические. Екатерина обыграла всех 92 участников своей возрастной группы — до 15 лет. Из 11 партий она выиграла восемь и три сыграла вничью, получив 9,5 баллов», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ президент Федерации шахмат Новосибирской области Павел Малетин.


Екатерина и президент Федерации шахмат НСО Павел Малетин на награждении
Екатерина и президент Федерации шахмат НСО Павел Малетин на награждении


По правилам игры в быстрые шахматы, как уточнил Павел, каждому игроку дается на всю партию 15 минут, если игрок не укладывается в это время — он проиграл, и к каждому ходу дается дополнительных 10 секунд.


Екатерина занимается шахматами с 6 лет и является воспитанницей спортшколы ДЮСШ ТЭИС. Тренером юной новосибирской шахматистки является Алла Сурвило.


В конце марта НГС.НОВОСТИ рассказали о новосибирских спортсменах, которые заняли несколько призовых мест на чемпионате по буерному спорту, который проходил на Байкале.

Илья Калинин
Фото предоставлены Федерацией шахмат НСО

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