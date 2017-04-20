Лес у горбольницы почистили от мусора после публикации на НГС

По словам местных жителей, большая часть леса еще завалена больничным мусором

Жители Новосибирска вновь пожаловались на состояние территории ГКБ № 1, которую после их первых жалоб убрали от мусора только вдоль тропинок.





В начале недели в редакцию НГС.НОВОСТИ пожаловалась жительница одного из домов на ул. Кузьмы Минина Дарья Сваровски. По ее словам, территория горбольницы, через которую ежедневно проходят сотни людей, оказалась завалена больничным мусором: бахилами, коробками, бумагами и прочими отходами. В больнице НГС.НОВОСТИ пояснили, что мусор оставляют за собой в том числе и местные жители, но при этом пообещали провести средник и выйти в выходные на субботник.





Сегодня, 20 апреля, Дарья рассказала, что после публикации новости на НГС работники больницы очистили лес, но только вдоль центральных тропинок.





Фотографии леса до и после уборки





«Убрались они вчера после обеда. Убрали лес от мусора, а старые деревья так и лежат. А чтоб не ходили по данной тропинке — спилили огромное дерево и бросили», — пояснила она и добавила, что кучи веток перекрыли тропинки вглубь леса, где остался мусор и старые деревья.







Ранее в больнице объяснили, что к масштабной уборке территории приступят, когда в лесу растает весь снег.





Напомним, общегородской субботник в Новосибирске пройдет послезавтра, 22 апреля.

