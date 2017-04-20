Лес у горбольницы почистили от мусора после публикации на НГС

По словам местных жителей, большая часть леса еще завалена больничным мусором
По словам местных жителей, большая часть леса еще завалена больничным мусором

Жители Новосибирска вновь пожаловались на состояние территории ГКБ № 1, которую после их первых жалоб убрали от мусора только вдоль тропинок.


В начале недели в редакцию НГС.НОВОСТИ пожаловалась жительница одного из домов на ул. Кузьмы Минина Дарья Сваровски. По ее словам, территория горбольницы, через которую ежедневно проходят сотни людей, оказалась завалена больничным мусором: бахилами, коробками, бумагами и прочими отходами. В больнице НГС.НОВОСТИ пояснили, что мусор оставляют за собой в том числе и местные жители, но при этом пообещали провести средник и выйти в выходные на субботник. 

 

Сегодня, 20 апреля, Дарья рассказала, что после публикации новости на НГС работники больницы очистили лес, но только вдоль центральных тропинок. 


Фотографии леса до и после уборки


«Убрались они вчера после обеда. Убрали лес от мусора, а старые деревья так и лежат. А чтоб не ходили по данной тропинке — спилили огромное дерево и бросили», — пояснила она и добавила, что кучи веток перекрыли тропинки вглубь леса, где остался мусор и старые деревья.


Ранее в больнице объяснили, что к масштабной уборке территории приступят, когда в лесу растает весь снег.

 

Напомним, общегородской субботник в Новосибирске пройдет послезавтра, 22 апреля.

Кирилл Шматков
Фото предоставлены Дарьей Сваровски

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