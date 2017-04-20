Акционера S7 впервые включили в число богатейших бизнесменов России

Наталия Филёва впервые вошла в топ-200 богатейших бизнесменов России
Наталия Филёва впервые вошла в топ-200 богатейших бизнесменов России

Председатель совета директоров ЗАО «Группа компаний S7», уроженка Новосибирска Наталия Филёва впервые вошла в рейтинг «200 богатейших бизнесменов России», ежегодно составляемый российским изданием Forbes.


Рейтинг Forbes опубликован сегодня. Состояние Наталии Филёвой оценено в 600 млн долл., в рейтинге она занимает 171-е место. Ранее в список богатейших бизнесменов России Филёва не входила.


По данным издания, основной капитал Наталии Филёвой составляет контрольный пакет группы компаний S7 (82,2 % акций), которая включает авиакомпании S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь») и «Глобус», а также ряд других компаний в сфере авиаперевозок и обслуживания воздушных судов.


Сейчас Наталия Филёва живет в Москве. Предпринимательница родилась в 1963 году в Новосибирске и окончила Новосибирский электротехнический институт (сейчас — НГТУ) и Новосибирский институт народного хозяйства (НГУЭУ). Вместе с мужем Владиславом Филёвым Наталия с 1997 года владеет пакетом авиакомпании «Сибирь». Владислав Филёв до недавнего времени занимал должность гендиректора группы компаний S7, но оставил пост ради космических исследований.


Помимо Наталии Филёвой в рейтинг Forbes включены еще несколько предпринимателей, чей бизнес связан с Новосибирском. На 55-й строке оказался председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко, который владеет половиной холдинга «Новапорт» — акционера аэропорта «Толмачёво». Его состояние оценено в 1,6 млрд долл. — с таким капиталом Троценко включен даже в мировой рейтинг состоятельных бизнесменов.


На 97-й строчке рейтинга — президент группы «Алттек» Дмитрий Босов, который известен новосибирцам как руководитель попечительского совета ХК «Сибирь». Cостояние Босова, по подсчетам Forbes, составляет 950 млн долл. На 176-й строчке рейтинга — бывший владелец новосибирской угольной компании «Белон» Андрей Добров (550 млн долл.), на 192-й — гендиректор НПК «Катрен», выпускник НГУ Леонид Конобеев (500 млн долл.).

Михаил Руднев
Фото Стаса Соколова

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